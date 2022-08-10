"Мы здесь при чем?" Подоляк прокомментировал взрывы на военном аэродроме в Крыму

"Конечно, нет. Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил Российской Федерации", – сказал Подоляк, отвечая на вопрос, берет ли Киев на себя ответственность за взрывы на украинском полуострове.

По его словам, причинами взрывов могли стать как детонация боеприпасов, о чем говорят в минобороны России, так и "головотяпство" в российской армии.

"Может ли это быть кто-то из партизанского движения, которое набирает обороты? Конечно, потому что люди, которые жили в оккупации, понимают, что время оккупации заканчивается и нужно свою позицию проявлять. Это происходит потому, что возврат [оккупированного Крыма] обязан быть", – подчеркнул Подоляк.

В Twitter советник главы ОП заявил, что демилитаризация РФ является неотъемлемой частью обеспечения глобальной безопасности, и отметил, что "все только начинается".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сегодня крымские Telegram-каналы, в частности "Крыминформ" и "ЧП Крым", сообщили, что взрывы произошли на аэродроме в Новофедоровке около 15.30 по киевскому времени.

"Украинской правде" местные жители рассказали, что, вероятно, было попадание в склады.

Взрывы на военном аэродроме в Крыму минобороны РФ объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов".

Оккупанты заявили об одном погибшем, а также девяти пострадавших.

Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.