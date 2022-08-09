"Схемы" показали военную технику, которая была на аэродроме до взрывов в Крыму

"До 2014 года это была база ВМС Украины. В настоящее время там базируется 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Отсюда российская армия совершает авианалеты и бомбардировки украинских городов", – говорится в сообщении.

Журналисты опубликовали снимки сервиса Planet Labs, сделанный сегодня в 11.10 по киевскому времени – примерно за четыре часа до взрывов. На снимках видны склады и многочисленная военная авиация.

Фото: Схеми / Telegram

"Ждем свежих спутниковых снимков после сегодняшних взрывов", – добавили журналисты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сегодня крымские Telegram-каналы, в частности "Крыминформ" и "ЧП Крым", сообщили, что взрывы произошли на аэродроме в Новофедоровке около 15.30 по киевскому времени.

"Украинской правде" местные жители рассказали, что, вероятно, было попадание в склады.

Взрывы на военном аэродроме в Крыму минобороны РФ объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов".

Так называемый министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в Сакскую районную больницу доставлено пять пострадавших. Позже оккупанты заявили об одном погибшем.

Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.