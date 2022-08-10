"МЧС России, спишь?" ГСЧС Украины потроллила оккупантов после взрывов в Крыму

Оккупанты заявили об одном погибшем, а также девяти пострадавших в результате взрывов в Крыму Фото: ЕРА

"МЧС России, спишь? А нужно было проводить профилактику. Это важная составляющая нашей работы, которой уделяется особое внимание специалистов службы спасения. К сожалению, пропасть в ваших стандартах безопасности глубже, чем длина стола кремлевского диктатора, чьи законы позволяют курить на объектах повышенной опасности", – говорится в сообщении.

В ГСЧС также пожелали оккупантам "мягкого хлопка".

"На территории Украины, а также в Крыму, который является ее частью, объявлен самый высокий уровень пожарной опасности. Именно поэтому призываем всех граждан РФ, отдыхающих в нашем Крыму, бросать окурки немного прицельнее вблизи российских военных баз и активно курить у складов хранения боеприпасов", – добавили в ведомстве.

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Сегодня крымские Telegram-каналы, в частности "Крыминформ" и "ЧП Крым", сообщили, что взрывы произошли на аэродроме в Новофедоровке около 15.30 по киевскому времени.

"Украинской правде" местные жители рассказали, что, вероятно, было попадание в склады.

Взрывы на военном аэродроме в Крыму минобороны РФ объяснило "детонацией нескольких авиационных боеприпасов".

Оккупанты заявили об одном погибшем, а также девяти пострадавших.

Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.