"Чтобы не досталось россиянам". В Мариуполе партизаны сожгли склад оккупантов, где они хранили награбленное имущество горожан – мэр

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сообщается 11 августа в Telegram медиацентра "Украина".

"В Мариуполе также присутствует партизанское движение. Есть подтвержденная информация, что мариупольское сопротивление подожгло склад оккупантов, где те собирали награбленные в городе вещи, преимущественно обворовывая человеческие квартиры. Наши партизаны подожгли этот склад, чтобы никакое имущество не досталось россиянам", – отметил Бойченко.

10 августа в горсовете Мариуполя рассказывали о мощном взрыве в центре города.

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