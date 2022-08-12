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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Чтобы не досталось россиянам". В Мариуполе партизаны сожгли склад оккупантов, где они хранили награбленное имущество горожан – мэр

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Оккупанты обворовывали квартиры жителей Мариуполя, отметил мэр
Оккупанты обворовывали квартиры жителей Мариуполя, отметил мэр
Фото: EPA (архив)

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области партизаны сожгли склад российских оккупантов, где они хранили награбленное имущество жителей города.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сообщается 11 августа в Telegram медиацентра "Украина".

"В Мариуполе также присутствует партизанское движение. Есть подтвержденная информация, что мариупольское сопротивление подожгло склад оккупантов, где те собирали награбленные в городе вещи, преимущественно обворовывая человеческие квартиры. Наши партизаны подожгли этот склад, чтобы никакое имущество не досталось россиянам", – отметил Бойченко.

10 августа в горсовете Мариуполя рассказывали о мощном взрыве в центре города.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

В Мариуполе остается 120–130 тыс. человек (около 70 тыс. – пенсионеры), сообщил 2 августа советник Бойченко Петр Андрющенко. По его словам, ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Донецкая область, захват, Мариуполь, партизаны, война России против Украины, Вадим Бойченко, имущество, мэр, российские оккупанты, россияне
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