"Чтобы не досталось россиянам". В Мариуполе партизаны сожгли склад оккупантов, где они хранили награбленное имущество горожан – мэр

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сообщается 11 августа в Telegram медиацентра "Украина".
"В Мариуполе также присутствует партизанское движение. Есть подтвержденная информация, что мариупольское сопротивление подожгло склад оккупантов, где те собирали награбленные в городе вещи, преимущественно обворовывая человеческие квартиры. Наши партизаны подожгли этот склад, чтобы никакое имущество не досталось россиянам", – отметил Бойченко.
10 августа в горсовете Мариуполя рассказывали о мощном взрыве в центре города.
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Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек.
В Мариуполе остается 120–130 тыс. человек (около 70 тыс. – пенсионеры), сообщил 2 августа советник Бойченко Петр Андрющенко. По его словам, ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.