Бунт в Мариуполе. Работники водоканала отказались выходить на работу из-за задержки зарплаты

"Оккупанты просчитались – они привыкли к рабскому менталитету россиян", – заявили в горсовете, отметив, что "назревает бунт".

В сообщении говорится, что мариупольцы привыкли, что их труд уважают, и раньше они получали "регулярную и высокую плату" за свой труд. В горсовете отметили, что "цинизм и неуважение не пройдут!"

На видео, которое опубликовал горсовет, говорится, что техника не выезжала на вызовы и задания, а люди стоят у ворот на предприятии.