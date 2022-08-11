Бунт в Мариуполе. Работники водоканала отказались выходить на работу из-за задержки зарплаты

"Оккупанты просчитались – они привыкли к рабскому менталитету россиян", – заявили в горсовете, отметив, что "назревает бунт".
В сообщении говорится, что мариупольцы привыкли, что их труд уважают, и раньше они получали "регулярную и высокую плату" за свой труд. В горсовете отметили, что "цинизм и неуважение не пройдут!"
На видео, которое опубликовал горсовет, говорится, что техника не выезжала на вызовы и задания, а люди стоят у ворот на предприятии.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.
3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек.