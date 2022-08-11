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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Судилище" над украинскими военнопленными". Бойченко рассказал о планах оккупантов в Мариуполе на День Независимости

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Оккупанты устанавливают тюремные клетки на сцене филармонии в Мариуполе
Оккупанты устанавливают тюремные клетки на сцене филармонии в Мариуполе
Фото: Маріупольська міська рада / Facebook

Мариупольскую камерную филармонию российские оккупанты превращают в место "судилища" над украинскими военнопленными. Об этом 11 августа заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время брифинга в "Укринформе".

"Более 10 тыс. находятся в тюрьмах, много военных, и они [оккупанты] хотят на наш праздник, День Независимости, сделать свой шабаш в городе Мариуполь. Зачем они это делают? Первое – мы видим, что нет побед РФ на фронте, поэтому нужно что-то показать – показать победу над пленными", – сказал Бойченко.

Он отметил, что такие действия будут военным преступлением, поскольку "существовала договоренность с представителями Красного Креста и ООН, что сложившие оружие пленные будут ехать исключительно в сторону Украины и их не должны судить".

Вторая цель оккупантов, по мнению Бойченко,  напугать других военнослужащих Украины. Третья – им нужны "победы для внутреннего потребителя". Оккупанты хотят "повесить" разрушения и убийства, которые совершили российские военные, на украинских пленных, отметил Бойченко. 

"Они видят, что время идет, и нужно углублять ложь, которую они распространяют", – резюмировал мэр города. 

6 августа Мариупольский городской совет также сообщал, что оккупанты готовят "судилище". Для этого на сцене филармонии они устанавливают тюремные клетки.

ВИДЕО
Видео: Media Center Ukraine - Ukrinform / YouTube
Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные, был завод "Азовсталь". Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

В середине мая защитники вышли с территории завода. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации жены командира полка "Азов" Катерины Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.

Большинство пленных защитников Мариуполя находятся на территории лагеря для военнопленных в Оленовке, говорил 22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Мариуполь, Азовсталь, пленные, День Независимости, российская агрессия, война России против Украины, Вадим Бойченко, Кирилл Буданов
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