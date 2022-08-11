"Судилище" над украинскими военнопленными". Бойченко рассказал о планах оккупантов в Мариуполе на День Независимости

"Более 10 тыс. находятся в тюрьмах, много военных, и они [оккупанты] хотят на наш праздник, День Независимости, сделать свой шабаш в городе Мариуполь. Зачем они это делают? Первое – мы видим, что нет побед РФ на фронте, поэтому нужно что-то показать – показать победу над пленными", – сказал Бойченко.

Он отметил, что такие действия будут военным преступлением, поскольку "существовала договоренность с представителями Красного Креста и ООН, что сложившие оружие пленные будут ехать исключительно в сторону Украины и их не должны судить".

Вторая цель оккупантов, по мнению Бойченко, – напугать других военнослужащих Украины. Третья – им нужны "победы для внутреннего потребителя". Оккупанты хотят "повесить" разрушения и убийства, которые совершили российские военные, на украинских пленных, отметил Бойченко.

"Они видят, что время идет, и нужно углублять ложь, которую они распространяют", – резюмировал мэр города.

6 августа Мариупольский городской совет также сообщал, что оккупанты готовят "судилище". Для этого на сцене филармонии они устанавливают тюремные клетки.

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Видео: Media Center Ukraine - Ukrinform / YouTube