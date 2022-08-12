ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты проводят постановочные аресты, используя форму "Азова" – советник мэра

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты используют для провокаций в Мариуполе захваченную на базе "Азова" форму
Оккупанты используют для провокаций в Мариуполе захваченную на базе "Азова" форму
Фото: azov.gov.ua

Украденную на базе полка "Азов" военную форму российские войска в Мариуполе Донецкой области используют для арестов якобы азовцев в пропагандистских целях, сообщил 11 августа в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам Андрющенко, из-за слабой результативности своей контрразведки россияне начали прибегать к откровенным постановкам, чтобы создать иллюзию успешной борьбы с украинским сопротивлением в регионе.

"Так, вчера утром в районе утреннего рынка на Левобережье был устроен показательный арест азовцев. Двое мужчин, одетых в военную форму с шевронами полка "Азов", были "арестованы" без стрельбы и суеты. Так, чтобы увидело максимальное количество гражданских. Хорошая попытка", – иронизирует он.

Советник мэра уточнил, что этот "арест" – еще один факт использования оккупантами украденной оккупантами формы "Азова" с базы полка в Урзуфе Донецкой области.

Контекст:

Батальон "Азов" был создан 5 мая 2014 года как батальон патрульной службы полиции. В ноябре он вошел в состав Нацгвардии Украины. Сегодня "Азов" – отдельный отряд специального назначения воинской части №3057 НГУ.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года бойцы "Азова", противостоят российским оккупантам, в частности, защищали завод "Азовсталь" в Мариуполе.

2 августа Верховный суд РФ решил удовлетворить иск Генпрокуратуры РФ и объявил "Азов" "террористической организацией". "Административное заявление генерального прокурора удовлетворить, признать украинское военизированное подразделение "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации", – говорится в решении суда, которое цитирует ТАСС.

Полк в ответ призвал Государственный департамент США признать Россию государством-террористом.

Оккупанты в Мариуполе собираются устроить показательное судилище над украинскими военнопленными, в том числе азовцами, приурочив его ко Дню Независимости Украины.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, арест, Мариуполь, российская пропаганда, полк Азов, пленные, ДНР, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, фейк, Урзуф, российские оккупанты, Петр Андрющенко, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мое маленькое большое счастье". Жена Роналду показала новое фото их четырехмесячной дочери
"Мое маленькое большое счастье". Жена Роналду показала новое фото их четырехмесячной дочери
56-летняя Кроуфорд показала, как занимается глажкой. Видео
56-летняя Кроуфорд показала, как занимается глажкой. Видео
Дорофеева после возвращения в Украину выступила перед украинскими защитниками. Видео
Дорофеева после возвращения в Украину выступила перед украинскими защитниками. Видео
  Педан рассказал, какую фразу не стоит употреблять во время войны
  Педан рассказал, какую фразу не стоит употреблять во время войны
"Моя любовь". Шевченко посвятил пост жене в честь ее 44-летия
"Моя любовь". Шевченко посвятил пост жене в честь ее 44-летия
"Ужин был просто потрясающим". Мелани Гриффит показала, как отпраздновала свое 65-летие
"Ужин был просто потрясающим". Мелани Гриффит показала, как отпраздновала свое 65-летие
  "Сейчас это уже не секрет". Приходько рассказала, в какую страну выезжала из Украины с мужем и детьми во время войны
  "Сейчас это уже не секрет". Приходько рассказала, в какую страну выезжала из Украины с мужем и детьми во время войны
"Молодчинка", "Украиночка". Двухлетняя дочь Димопулос умилила сеть исполнением песни "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Молодчинка", "Украиночка". Двухлетняя дочь Димопулос умилила сеть исполнением песни "Ой, у лузі червона калина". Видео
После расставания с 46-летней Шакирой 35-летний Пике закрутил роман со студенткой – СМИ
После расставания с 46-летней Шакирой 35-летний Пике закрутил роман со студенткой – СМИ
Победители "Евровидения 2022" отказались выступать на фестивале в Черногории после заявления организаторов об участии артистки из РФ
Победители "Евровидения 2022" отказались выступать на фестивале в Черногории после заявления организаторов об участии артистки из РФ
"Хочешь, чтобы время остановилось". Каменских рассказала о своем единении с природой и показала новое фото
"Хочешь, чтобы время остановилось". Каменских рассказала о своем единении с природой и показала новое фото
Позитив отреагировал на возвращение Дорофеевой в Украину
Позитив отреагировал на возвращение Дорофеевой в Украину
Kalush Orchestra потребовала от организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
Kalush Orchestra потребовала от организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова (298884)
2
"Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции (92764)
3
Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность (51991)
4
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео (36984)
5
Квиткова снялась в купальнике и впервые показала, как выглядела при весе "плюс 30 кг" накануне родов (35903)
6
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, как отреагировала на то, что Добронравов поддержал агрессию России (26012)
7
"С бухлом", "Вульгарщина". Волочкова снялась на крыше с открытой бутылкой (21920)
8
"Такая гибкая", "Я в восторге". 41-летняя Ребрик показала гимнастическое упражнение с мячом. Видео (21090)
 
 
 
 