В Мариуполе оккупанты проводят постановочные аресты, используя форму "Азова" – советник мэра

Оккупанты используют для провокаций в Мариуполе захваченную на базе "Азова" форму Фото: azov.gov.ua

По словам Андрющенко, из-за слабой результативности своей контрразведки россияне начали прибегать к откровенным постановкам, чтобы создать иллюзию успешной борьбы с украинским сопротивлением в регионе.

"Так, вчера утром в районе утреннего рынка на Левобережье был устроен показательный арест азовцев. Двое мужчин, одетых в военную форму с шевронами полка "Азов", были "арестованы" без стрельбы и суеты. Так, чтобы увидело максимальное количество гражданских. Хорошая попытка", – иронизирует он.

Советник мэра уточнил, что этот "арест" – еще один факт использования оккупантами украденной оккупантами формы "Азова" с базы полка в Урзуфе Донецкой области.