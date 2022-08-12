В Мариуполе оккупанты проводят постановочные аресты, используя форму "Азова" – советник мэра

По словам Андрющенко, из-за слабой результативности своей контрразведки россияне начали прибегать к откровенным постановкам, чтобы создать иллюзию успешной борьбы с украинским сопротивлением в регионе.
"Так, вчера утром в районе утреннего рынка на Левобережье был устроен показательный арест азовцев. Двое мужчин, одетых в военную форму с шевронами полка "Азов", были "арестованы" без стрельбы и суеты. Так, чтобы увидело максимальное количество гражданских. Хорошая попытка", – иронизирует он.
Советник мэра уточнил, что этот "арест" – еще один факт использования оккупантами украденной оккупантами формы "Азова" с базы полка в Урзуфе Донецкой области.
Батальон "Азов" был создан 5 мая 2014 года как батальон патрульной службы полиции. В ноябре он вошел в состав Нацгвардии Украины. Сегодня "Азов" – отдельный отряд специального назначения воинской части №3057 НГУ.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года бойцы "Азова", противостоят российским оккупантам, в частности, защищали завод "Азовсталь" в Мариуполе.
2 августа Верховный суд РФ решил удовлетворить иск Генпрокуратуры РФ и объявил "Азов" "террористической организацией". "Административное заявление генерального прокурора удовлетворить, признать украинское военизированное подразделение "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации", – говорится в решении суда, которое цитирует ТАСС.
Полк в ответ призвал Государственный департамент США признать Россию государством-террористом.
Оккупанты в Мариуполе собираются устроить показательное судилище над украинскими военнопленными, в том числе азовцами, приурочив его ко Дню Независимости Украины.