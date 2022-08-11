ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Расследование CNN: Версия оккупантов об ударе по Оленовке из HIMARS – это выдумка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Характер повреждений после удара по колонии в Оленовке практически исключает применение HIMARS, говорят опрошенные CNN эксперты
Характер повреждений после удара по колонии в Оленовке практически исключает применение HIMARS, говорят опрошенные CNN эксперты
Фото: Офіс Генпрокурора України / Telegram

Фото и видео с места гибели украинских военнопленных в колонии во временно оккупированной Оленовке Донецкой области и мнения экспертов практически исключают озвученную российскими военными версию об ударе по зданию из реактивной установки HIMARS. Об этом говорится в опубликованном 11 августа расследовании CNN.

Расследование основано на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки. В нем также участвовали криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является "выдумкой", так как практически исключено, что ракета HIMARS разрушила склад, где находились пленные.

Несмотря на то, что Россия утверждает, будто Украина якобы использовала американское оружие для убийства заключенных, доказательства говорят о другом, пишет издание.

По словам экспертов, нельзя сказать точно, что именно ранило и убило так много узников, поскольку отсутствие доступа делает дальнейшие выводы невозможными. Тем не менее они сообщили CNN, что данные свидетельствуют о внезапном и сильном пожаре внутри здания.

Кроме того, по словам эксперта по оружию Криса Кобба-Смита, который просматривал изображения и видео последствий, здание с такими тонкими стенами и металлической крышей не устояло бы после удара HIMARS.

Он отметил, что на видео и фото с места "взрыва" нигде нет воронки, "кровати не отодвинуты, колонны не повреждены, но заметны массивные поражения от огня. По его словам, картина в случае применения HIMARS была бы иной: воронки, разбитые потолок и стены, поврежденные тела погибших.

В качестве примера CNN сравнивает спутниковые снимки последствий удара HIMARS в Новой Каховке и снимки лагеря военнопленных, наглядно демонстрируя, что здание на территории бывшей тюрьмы в Оленовке имеет гораздо меньше повреждений.

Кобб-Смит также отметил, что остатки HIMARS не были сфотографированы на месте, "что странно". Базовым элементом любого расследования, сказал он CNN, будет сбор визуальных доказательств наличия остатков боеприпасов там, где они были обнаружены.

Издание отмечает, что на следующее утро после взрыва Андрей Лазарев, работающий на российском пропагандистском телеканале "Звезда" минобороны России, показал аккуратно разложенные фрагменты, один из которых содержал серийный номер ракеты HIMARS "в удивительно хорошем состоянии" — несмотря на интенсивный огонь в помещении, обугливший тела.

Кроме того, по словам нескольких свидетелей, в Оленовке не было слышно звука приближающейся ракеты.

Эксперты указывают и на то, что ракетная система предназначена для поражения целей, находящихся в нескольких десятках километров. При этом тюрьма в Оленовке расположена всего в 15 км от фронта. 

Официальные чиновники США также отвергли версию использования HIMARS. 

Также издание напомнило, что Россия до сих пор не допустила экспертов Международного комитета Красного Креста и ООН на место трагедии. Журналисты предположили, что Россия таким образом пыталась скрыть пытки и издевательства над пленными украинскими защитниками.

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. По данным украинской разведки, там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее они объявили о гибели 50 человек

РФ пытается объяснить взрыв в здании "ударом" ВСУ с применением поставленных Соединенными Штатами реактивных систем HIMARS. Однако Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, сообщили в Генштабе ВСУ.

СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных прилетов, и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар. Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер".

Эксперты, которых привлек к расследованию Офис генпрокурора Украины, предварительно заявили, что для убийства украинских пленных оккупанты применили термобарическое оружие. По информации ГУР Минобороны, военнопленных пытали в Оленовке и уничтожили намеренно, чтобы скрыть следы пыток. Барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, рассказали в ГУР.

По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

Теги: Россия, СМИ, Донецк, Украина, оружие, пожар, взрыв, смерть, убийство, Донецкая область, тюрьма, оккупация, Мариуполь, заключенные, полк Азов, пытки, пленные, Оленовка, CNN, ДНР, жертвы, расследование, Минобороны, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Вагнер, происшествия, взрывы, трагедия, погибшие, Офис генпрокурора, колония, российские оккупанты, HIMARS, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
После расставания с 46-летней Шакирой 35-летний Пике закрутил роман со студенткой – СМИ
После расставания с 46-летней Шакирой 35-летний Пике закрутил роман со студенткой – СМИ
Победители "Евровидения 2022" отказались выступать на фестивале в Черногории после скандального заявления организаторов об участии артистки из РФ
Победители "Евровидения 2022" отказались выступать на фестивале в Черногории после скандального заявления организаторов об участии артистки из РФ
"Хочешь, чтобы время остановилось". Каменских рассказала о своем единении с природой и показала новое фото
"Хочешь, чтобы время остановилось". Каменских рассказала о своем единении с природой и показала новое фото
Позитив отреагировал на возвращение Дорофеевой в Украину
Позитив отреагировал на возвращение Дорофеевой в Украину
Kalush Orchestra потребовала от организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
Kalush Orchestra потребовала от организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова
Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!
Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!
"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои новые татуировки
"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои новые татуировки
  Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь, окончившая гимназию с золотой медалью
  Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь, окончившая гимназию с золотой медалью
  Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев
  Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев
Защищающий Украину режиссер Сенцов показал новое селфи, сделанное под Бахмутом
Защищающий Украину режиссер Сенцов показал новое селфи, сделанное под Бахмутом
"Я всегда мечтала петь, но не получалось". Горовая спела вместе с вернувшейся в Киев Дорофеевой. Видео
"Я всегда мечтала петь, но не получалось". Горовая спела вместе с вернувшейся в Киев Дорофеевой. Видео
"Самая красивая певица на свете". Рианна снялась без бюстгальтера
"Самая красивая певица на свете". Рианна снялась без бюстгальтера
"Вкусный кабачковый рулет с сыром". Саливанчук поделилась рецептом сезонного блюда
"Вкусный кабачковый рулет с сыром". Саливанчук поделилась рецептом сезонного блюда
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном (168723)
2
"Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции (91117)
3
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова (69743)
4
Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность (47905)
5
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео (34306)
6
"Ура!" 49-летняя Клум в купальнике попрыгала перед камерой (28630)
7
Квиткова снялась в купальнике и впервые показала, как выглядела при весе "плюс 30 кг" накануне родов (28536)
8
"У меня корона не упала. Тем более, у мужа нет работы". Гвоздева рассказала, как зарабатывает во время войны на строительство дома (28292)
 
 
 
 