Расследование CNN: Версия оккупантов об ударе по Оленовке из HIMARS – это выдумка

Расследование основано на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки. В нем также участвовали криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является "выдумкой", так как практически исключено, что ракета HIMARS разрушила склад, где находились пленные.

Несмотря на то, что Россия утверждает, будто Украина якобы использовала американское оружие для убийства заключенных, доказательства говорят о другом, пишет издание.

По словам экспертов, нельзя сказать точно, что именно ранило и убило так много узников, поскольку отсутствие доступа делает дальнейшие выводы невозможными. Тем не менее они сообщили CNN, что данные свидетельствуют о внезапном и сильном пожаре внутри здания.

Кроме того, по словам эксперта по оружию Криса Кобба-Смита, который просматривал изображения и видео последствий, здание с такими тонкими стенами и металлической крышей не устояло бы после удара HIMARS.

Он отметил, что на видео и фото с места "взрыва" нигде нет воронки, "кровати не отодвинуты, колонны не повреждены, но заметны массивные поражения от огня. По его словам, картина в случае применения HIMARS была бы иной: воронки, разбитые потолок и стены, поврежденные тела погибших.

В качестве примера CNN сравнивает спутниковые снимки последствий удара HIMARS в Новой Каховке и снимки лагеря военнопленных, наглядно демонстрируя, что здание на территории бывшей тюрьмы в Оленовке имеет гораздо меньше повреждений.

Кобб-Смит также отметил, что остатки HIMARS не были сфотографированы на месте, "что странно". Базовым элементом любого расследования, сказал он CNN, будет сбор визуальных доказательств наличия остатков боеприпасов там, где они были обнаружены.

Издание отмечает, что на следующее утро после взрыва Андрей Лазарев, работающий на российском пропагандистском телеканале "Звезда" минобороны России, показал аккуратно разложенные фрагменты, один из которых содержал серийный номер ракеты HIMARS "в удивительно хорошем состоянии" — несмотря на интенсивный огонь в помещении, обугливший тела.

Кроме того, по словам нескольких свидетелей, в Оленовке не было слышно звука приближающейся ракеты.

Эксперты указывают и на то, что ракетная система предназначена для поражения целей, находящихся в нескольких десятках километров. При этом тюрьма в Оленовке расположена всего в 15 км от фронта.

Официальные чиновники США также отвергли версию использования HIMARS.

Также издание напомнило, что Россия до сих пор не допустила экспертов Международного комитета Красного Креста и ООН на место трагедии. Журналисты предположили, что Россия таким образом пыталась скрыть пытки и издевательства над пленными украинскими защитниками.