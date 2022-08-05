"Наркоман, офицер, потомок казаков". Военные ССО "Азов" захватили пятерых пленных – Билецкий

"Новая пятерка пленных от ССО "Азов". Среди них: наркоман, офицер, осетин, "потомок казаков" с Кубани и мобилизованный "денер", – написал Билецкий.

Он подчеркнул, что азовцы будут достойно обращаться с пленными даже после массового убийства украинских пленных в Оленовке Донецкой области.

"Обратите внимание: эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена. Это кодекс чести солдата, обязательный для азовца: с какой бы мразью ты ни имел дело – достойно обращаться с пленным", – написал Билецкий.

Он добавил, что российские военнопленные необходимы для обмена на попавших в плен украинских воинов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)