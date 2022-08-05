"Наркоман, офицер, потомок казаков". Военные ССО "Азов" захватили пятерых пленных – Билецкий

"Новая пятерка пленных от ССО "Азов". Среди них: наркоман, офицер, осетин, "потомок казаков" с Кубани и мобилизованный "денер", – написал Билецкий.
Он подчеркнул, что азовцы будут достойно обращаться с пленными даже после массового убийства украинских пленных в Оленовке Донецкой области.
"Обратите внимание: эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена. Это кодекс чести солдата, обязательный для азовца: с какой бы мразью ты ни имел дело – достойно обращаться с пленным", – написал Билецкий.
Он добавил, что российские военнопленные необходимы для обмена на попавших в плен украинских воинов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Точное число военных России и Украины, попавших в плен после открытого вторжения российских войск в Украину, не оглашалось.
22 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией. После этого были еще обмены.