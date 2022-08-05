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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Наркоман, офицер, потомок казаков". Военные ССО "Азов" захватили пятерых пленных – Билецкий

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Пленные будут ждать обмена на украинских военных
Пленные будут ждать обмена на украинских военных
Фото: Андрій Білецький / Telegram

Защитники Украины, несущие службу в составе полка ССО "Азов", взяли в плен новую группу российских оккупантов. Фотографию пленных опубликовал 5 августа в Telegram основатель "Азова" Андрей Билецкий.

"Новая пятерка пленных от ССО "Азов". Среди них: наркоман, офицер, осетин, "потомок казаков" с Кубани и мобилизованный "денер", – написал Билецкий.

Он подчеркнул, что азовцы будут достойно обращаться с пленными даже после массового убийства украинских пленных в Оленовке Донецкой области.

"Обратите внимание: эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена. Это кодекс чести солдата, обязательный для азовца: с какой бы мразью ты ни имел дело – достойно обращаться с пленным", – написал Билецкий.

Он добавил, что российские военнопленные необходимы для обмена на попавших в плен украинских воинов. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное число военных России и Украины, попавших в плен после открытого вторжения российских войск в Украину, не оглашалось.

22 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией. После этого были еще обмены.

Теги: полк Азов, плен, пленные, Андрей Билецкий, война России против Украины
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