Зеленский: Чувствуется, что в РФ начали осознавать неизбежность признания государством-террористом

Зеленский: Россия внезапно решила определить азовцев террористами, хотя когда это делает государство-террорист, это очевидно абсурдно Фото: president.gov.ua

"Сейчас чувствуется, что в России стали осознавать неизбежность признания государством-террористом. После всего, что наделали российская армия и якобы частные российские военные компании, никакая другая террористическая организация мира не может претендовать на первенство в терроре. Россия – точно номер один среди террористов. И это точно заслуживает юридических последствий, в частности, в решениях Соединенных Штатов и других мировых субъектов", – сказал он.

Зеленский отметил, что из-за этого в РФ началась новая пропагандистская активность. По его мнению, примером такой активности является объявление спецотряда Нацгвардии "Азов" "террористической организацией".

"Они внезапно решили определить азовцев террористами, хотя когда это делает государство-террорист, это очевидно абсурдно. Они активируют разных эмиссаров с тезисами о том, что государство-террорист якобы хочет переговоров", – добавил Зеленский, подчеркнув, что Россия, если бы хотела переговоров и мира, не стягивала бы резервы на юге Украины.