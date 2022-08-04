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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Чувствуется, что в РФ начали осознавать неизбежность признания государством-террористом

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Зеленский: Россия внезапно решила определить азовцев террористами, хотя когда это делает государство-террорист, это очевидно абсурдно
Зеленский: Россия внезапно решила определить азовцев террористами, хотя когда это делает государство-террорист, это очевидно абсурдно
Фото: president.gov.ua

Россия заслуживает первенства среди террористов мира. Такое мнение в своем обращении, опубликованном 3 августа, высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас чувствуется, что в России стали осознавать неизбежность признания государством-террористом. После всего, что наделали российская армия и якобы частные российские военные компании, никакая другая террористическая организация мира не может претендовать на первенство в терроре. Россия – точно номер один среди террористов. И это точно заслуживает юридических последствий, в частности, в решениях Соединенных Штатов и других мировых субъектов", – сказал он.

Зеленский отметил, что из-за этого в РФ началась новая пропагандистская активность. По его мнению, примером такой активности является объявление спецотряда Нацгвардии "Азов" "террористической организацией". 

"Они внезапно решили определить азовцев террористами, хотя когда это делает государство-террорист, это очевидно абсурдно. Они активируют разных эмиссаров с тезисами о том, что государство-террорист якобы хочет переговоров", – добавил Зеленский, подчеркнув, что Россия, если бы хотела переговоров и мира, не стягивала бы резервы на юге Украины.

Контекст:

В мае этого года два сенатора – Линдси Грэм и Ричард Блюменталь – подали проект резолюции, подчеркивающий, что Россия совершает террористические акты в Украине. Комитет Сената США 22 июня одобрил резолюцию.

28 июля Сенат США призвал Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. В документе, в частности, упоминаются поддержка и финансирование Россией режима Башара Асада в Сирии, террористов на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, организация отравления семьи Скрипалей в Великобритании, а также сбитие на Донбассе малайзийского Boeing рейса МН17. 

Резолюция была принята единогласно. Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.

До этого времени спонсорами терроризма Штаты признали Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, терроризм, террористы, полк Азов, Владимир Зеленский, война России против Украины, признание, российские военные
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