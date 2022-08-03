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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Отвратительно, когда бывшие лидеры государств с европейскими ценностями работают на Россию

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Зеленский: Если бы Россия действительно реально хотела окончания войны, она бы не стягивала сейчас резервы на украинский юг
Зеленский: Если бы Россия действительно реально хотела окончания войны, она бы не стягивала сейчас резервы на украинский юг
Фото: president.gov.ua

Если бы Россия хотела переговоров, она бы не стягивала войска на юг Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении 3 августа, его цитирует сайт главы государства.

Зеленский сказал, что оккупанты "активируют разных эмиссаров с тезисами о том, что государство-террорист якобы хочет переговоров". Он не называл имен, но сегодня с таким заявлением выступил бывший канцлер Германии Герхард Шредер. 

"Если бы Россия действительно реально хотела окончания войны, она бы не стягивала сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых невинных людей. Ну и вообще это просто отвратительно – когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию, которая воюет против этих ценностей", – отметил президент Украины.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1214255552706668/

Контекст:

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с президентом РФ Владимиром Путиным, когда был канцлером ФРГ, а после ухода с должности долгие годы работал в подконтрольных РФ энергетических компаниях, в частности в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются операторами двух газопроводов "Северный поток". Кроме того, с 2017 года бывший канцлер Германии возглавлял наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть".

В мае 2022 года, через три месяца после нападения России на Украину, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Шредер должен отказаться от своих полномочий в российских компаниях. В том же месяце Шредер ушел из "Роснефти".

Шредер назвал войну РФ против Украины "ошибкой", но подчеркнул, что не жалеет о своей позиции в отношении России и считает необходимым сохранять отношения с ней. Политик заявил, что дистанцирование от президента РФ "лишило бы его доверия единственного человека, который может положить конец войне, – Путина".

25 июля Шредера заметили в Москве возле офиса "Роснефти". Он заявил, что приехал в российскую столицу "на отдых", но жена политика позже сказала, что он там на переговорах

3 августа вышло интервью Шредера, в котором он сообщил, что в Москве встречался с Путиным и что тот хочет переговоров с Украиной и Западом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кремль, переговоры, Герхард Шредер, Владимир Зеленский, война России против Украины
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