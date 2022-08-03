Зеленский: Отвратительно, когда бывшие лидеры государств с европейскими ценностями работают на Россию

Зеленский: Если бы Россия действительно реально хотела окончания войны, она бы не стягивала сейчас резервы на украинский юг Фото: president.gov.ua

Зеленский сказал, что оккупанты "активируют разных эмиссаров с тезисами о том, что государство-террорист якобы хочет переговоров". Он не называл имен, но сегодня с таким заявлением выступил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

"Если бы Россия действительно реально хотела окончания войны, она бы не стягивала сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых невинных людей. Ну и вообще это просто отвратительно – когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию, которая воюет против этих ценностей", – отметил президент Украины.