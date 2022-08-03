Зеленский: Отвратительно, когда бывшие лидеры государств с европейскими ценностями работают на Россию

Зеленский сказал, что оккупанты "активируют разных эмиссаров с тезисами о том, что государство-террорист якобы хочет переговоров". Он не называл имен, но сегодня с таким заявлением выступил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
"Если бы Россия действительно реально хотела окончания войны, она бы не стягивала сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых невинных людей. Ну и вообще это просто отвратительно – когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию, которая воюет против этих ценностей", – отметил президент Украины.
Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с президентом РФ Владимиром Путиным, когда был канцлером ФРГ, а после ухода с должности долгие годы работал в подконтрольных РФ энергетических компаниях, в частности в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются операторами двух газопроводов "Северный поток". Кроме того, с 2017 года бывший канцлер Германии возглавлял наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть".
В мае 2022 года, через три месяца после нападения России на Украину, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Шредер должен отказаться от своих полномочий в российских компаниях. В том же месяце Шредер ушел из "Роснефти".
Шредер назвал войну РФ против Украины "ошибкой", но подчеркнул, что не жалеет о своей позиции в отношении России и считает необходимым сохранять отношения с ней. Политик заявил, что дистанцирование от президента РФ "лишило бы его доверия единственного человека, который может положить конец войне, – Путина".
25 июля Шредера заметили в Москве возле офиса "Роснефти". Он заявил, что приехал в российскую столицу "на отдых", но жена политика позже сказала, что он там на переговорах.
3 августа вышло интервью Шредера, в котором он сообщил, что в Москве встречался с Путиным и что тот хочет переговоров с Украиной и Западом.