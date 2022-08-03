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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кремле снова заговорили о переговорах с Украиной "на своих условиях"

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Песков называет переговоры "решением украинской проблемы"
Песков называет переговоры "решением украинской проблемы"
Фото: ЕРА

Россия готова к переговорам с Украиной, но "на своих условиях". Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 3 августа, его цитирует "Интерфакс".

Так Песков отреагировал на вопрос о заявлении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который после встречи с главой Кремля Владимиром Путиным заявил, что Путин хотел бы переговоров с Украиной и Западом

Песков называет это "решением украинской проблемы".

Условия, о которых он говорит, – договоренности, достигнутые во время переговоров в Стамбуле в марте. 

ти условия были согласованы в Стамбуле, и они были согласованы обеими сторонами – переговорщиками России и Украины, – заявил пресс-секретарь Путина. – После этого украинская сторона отказалась от этого согласования и ушла с переговорного трека".

Он повторил, что Москва готова к переговорам и Киеву ее условия якобы "прекрасно известны". "Так или иначе они будут обеспечены", – считает Песков. 

Шредер, по его словам, "не изъявлял какого-либо желания стать посредником" в переговорах. 

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя слова Шредера о переговорах, отметил, что РФ "одной рукой повышает градус террора новыми варварскими преступлениями, другой – приглашает к капитуляции". 

"Если Москва хочет диалога – мяч на ее поле. Сначала – прекращение огня и отвод войск, потом – конструктив", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

В конце июля президент Украины высказал мнение, что участие Путина в переговорах невозможно. "На сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – отметил Зеленский. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, переговоры, Герхард Шредер, прекращение огня, война России против Украины
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