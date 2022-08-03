В Кремле снова заговорили о переговорах с Украиной "на своих условиях"

Так Песков отреагировал на вопрос о заявлении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который после встречи с главой Кремля Владимиром Путиным заявил, что Путин хотел бы переговоров с Украиной и Западом.

Песков называет это "решением украинской проблемы".

Условия, о которых он говорит, – договоренности, достигнутые во время переговоров в Стамбуле в марте.

"Эти условия были согласованы в Стамбуле, и они были согласованы обеими сторонами – переговорщиками России и Украины, – заявил пресс-секретарь Путина. – После этого украинская сторона отказалась от этого согласования и ушла с переговорного трека".

Он повторил, что Москва готова к переговорам и Киеву ее условия якобы "прекрасно известны". "Так или иначе они будут обеспечены", – считает Песков.

Шредер, по его словам, "не изъявлял какого-либо желания стать посредником" в переговорах.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя слова Шредера о переговорах, отметил, что РФ "одной рукой повышает градус террора новыми варварскими преступлениями, другой – приглашает к капитуляции".

"Если Москва хочет диалога – мяч на ее поле. Сначала – прекращение огня и отвод войск, потом – конструктив", – добавил он.

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