На Западе не все готовы к проигрышу России в Украине – депутат Европарламента от Литвы

По отношению к войне в Украине Ауштрявичюс разделил страны на три группы Фото: Petras Austrevicius / Facebook

"Это правда, что не все на Западе готовы к проигрышу России [в войне против Украины], особенно в нынешний период, когда Путин заигрывает со многими, поскольку хочет выглядеть лидером, не пораженным и имеющим влияние", – сказал он.

По словам депутата Европарламента, "социально-экономическая и энергетическая ситуация на Западе как бы подталкивает некоторых политиков к решениям, которые без окончания этого конфликта вряд ли возможны".

По отношению к ситуации с войной Ауштрявичюс разделил страны Запада на три группы:

Страны, которые полностью осознают всю опасность нынешнего положения дел не только для Украины, но и для всего Запада. Потому что любой проигрышный сценарий для Украины будет проигрышем Запада. А тот, кто отрицает это, не понимает ситуацию. Страны, которые колеблются и ищут разные подходы, чтобы скорее начать переговоры о мире. Они были бы счастливы их начать, при этом не знают, каких позиций по окончании они придерживались бы. Страны, которые откровенно поддерживают Россию напрямую или косвенно. Нельзя игнорировать их риторику и действия. Российская сторона им помогает различными политическими и информационными способами.

"Любой вариант войны – это плохо. Поэтому нам надо сделать так, чтобы Путин не мог дальше вести боевые действия. А это и санкции, и военная помощь Украине, и политический сигнал, что агрессор заплатит самую высокую цену за эту войну, который каждый день следует посылать в Кремль. Если этот сигнал стихнет, тогда лавровы и другие шовинисты из Москвы найдут подтверждение любому сценарию, который им подходит. Потому что они понимают, что проигрыш Украине означает окончание их карьеры, лишение благ, которыми они пользуются, и, может, даже лишение их жизни", – объяснил европарламентарий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)