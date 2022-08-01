На Западе не все готовы к проигрышу России в Украине – депутат Европарламента от Литвы

"Это правда, что не все на Западе готовы к проигрышу России [в войне против Украины], особенно в нынешний период, когда Путин заигрывает со многими, поскольку хочет выглядеть лидером, не пораженным и имеющим влияние", – сказал он.
По словам депутата Европарламента, "социально-экономическая и энергетическая ситуация на Западе как бы подталкивает некоторых политиков к решениям, которые без окончания этого конфликта вряд ли возможны".
По отношению к ситуации с войной Ауштрявичюс разделил страны Запада на три группы:
"Любой вариант войны – это плохо. Поэтому нам надо сделать так, чтобы Путин не мог дальше вести боевые действия. А это и санкции, и военная помощь Украине, и политический сигнал, что агрессор заплатит самую высокую цену за эту войну, который каждый день следует посылать в Кремль. Если этот сигнал стихнет, тогда лавровы и другие шовинисты из Москвы найдут подтверждение любому сценарию, который им подходит. Потому что они понимают, что проигрыш Украине означает окончание их карьеры, лишение благ, которыми они пользуются, и, может, даже лишение их жизни", – объяснил европарламентарий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
В конце июля Зеленский заявил, что участие Путина в переговорах о завершении войны невозможно.