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На Западе не все готовы к проигрышу России в Украине – депутат Европарламента от Литвы

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По отношению к войне в Украине Ауштрявичюс разделил страны на три группы
По отношению к войне в Украине Ауштрявичюс разделил страны на три группы
Фото: Petras Austrevicius / Facebook

Президент России Владимир Путин "заигрывает" с западными политиками и частично достигает своих целей. Об этом депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил украинским "Фактам" в интервью, которое было опубликовано 31 июля.

"Это правда, что не все на Западе готовы к проигрышу России [в войне против Украины], особенно в нынешний период, когда Путин заигрывает со многими, поскольку хочет выглядеть лидером, не пораженным и имеющим влияние", – сказал он.

По словам депутата Европарламента, "социально-экономическая и энергетическая ситуация на Западе как бы подталкивает некоторых политиков к решениям, которые без окончания этого конфликта вряд ли возможны".

По отношению к ситуации с войной Ауштрявичюс разделил страны Запада на три группы:

  1. Страны, которые полностью осознают всю опасность нынешнего положения дел не только для Украины, но и для всего Запада. Потому что любой проигрышный сценарий для Украины будет проигрышем Запада. А тот, кто отрицает это, не понимает ситуацию.
  2. Страны, которые колеблются и ищут разные подходы, чтобы скорее начать переговоры о мире. Они были бы счастливы их начать, при этом не знают, каких позиций по окончании они придерживались бы.
  3. Страны, которые откровенно поддерживают Россию напрямую или косвенно. Нельзя игнорировать их риторику и действия. Российская сторона им помогает различными политическими и информационными способами.

"Любой вариант войны – это плохо. Поэтому нам надо сделать так, чтобы Путин не мог дальше вести боевые действия. А это и санкции, и военная помощь Украине, и политический сигнал, что агрессор заплатит самую высокую цену за эту войну, который каждый день следует посылать в Кремль. Если этот сигнал стихнет, тогда лавровы и другие шовинисты из Москвы найдут подтверждение любому сценарию, который им подходит. Потому что они понимают, что проигрыш Украине означает окончание их карьеры, лишение благ, которыми они пользуются, и, может, даже лишение их жизни", – объяснил европарламентарий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

В конце июля Зеленский заявил, что участие Путина в переговорах о завершении войны невозможно.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Европарламент, война, переговоры, вторжение, Пятрас Ауштрявичюс, политика, война России против Украины
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