Перед войной США предлагали России компромиссы, но Путину ни тогда, ни сейчас это неинтересно – советник Байдена по безопасности

Путин хотел войны, а сейчас он ясно дал понять, что не заинтересован вернуться за стол переговоров – Салливан Фото: ЕРА

Отвечая на вопрос, возможно ли участие США в переговорах по достижению мира, он сказал, что и перед полномасштабным вторжением России предлагали Москве мирные инициативы.

По его словам, до 24 февраля Белый дом "был очень активен в дипломатическом смысле". Президент США Джо Байден регулярно связывался с Путиным, его предложения были зафиксированы на бумаге и обнародованы.

Среди прочего, американская сторона предлагала сделать более прозрачными полеты своей авиации в регионе, но и это осталось без внимания.

"Мы выдвигали предложения, чтобы сказать: США не будут размещать ракеты и боевые части в Украине на долгосрочной основе. США были готовы обсуждать с правительством РФ соглашение, в рамках которого обучение и полеты бомбардировщиков были бы гораздо прозрачнее, чтобы снизить риски возможного недоразумения или неправильной оценки", – сказал Салливан.

Но Путин не проявил интереса к обсуждению этих предложений, отметил советник.

"Он хотел войны, а сейчас Путин ясно дал понять, что он не заинтересован в том, чтобы вернуться за стол переговоров, чтобы действительно прийти к дипломатическому решению", – добавил он.