Перед войной США предлагали России компромиссы, но Путину ни тогда, ни сейчас это неинтересно – советник Байдена по безопасности

Отвечая на вопрос, возможно ли участие США в переговорах по достижению мира, он сказал, что и перед полномасштабным вторжением России предлагали Москве мирные инициативы.
По его словам, до 24 февраля Белый дом "был очень активен в дипломатическом смысле". Президент США Джо Байден регулярно связывался с Путиным, его предложения были зафиксированы на бумаге и обнародованы.
Среди прочего, американская сторона предлагала сделать более прозрачными полеты своей авиации в регионе, но и это осталось без внимания.
"Мы выдвигали предложения, чтобы сказать: США не будут размещать ракеты и боевые части в Украине на долгосрочной основе. США были готовы обсуждать с правительством РФ соглашение, в рамках которого обучение и полеты бомбардировщиков были бы гораздо прозрачнее, чтобы снизить риски возможного недоразумения или неправильной оценки", – сказал Салливан.
Но Путин не проявил интереса к обсуждению этих предложений, отметил советник.
"Он хотел войны, а сейчас Путин ясно дал понять, что он не заинтересован в том, чтобы вернуться за стол переговоров, чтобы действительно прийти к дипломатическому решению", – добавил он.
С конца октября прошлого года западные СМИ и политики говорили о возможности полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В частности, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.
18 февраля Байден заявил, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину.