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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Перед войной США предлагали России компромиссы, но Путину ни тогда, ни сейчас это неинтересно – советник Байдена по безопасности

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Путин хотел войны, а сейчас он ясно дал понять, что не заинтересован вернуться за стол переговоров Салливан
Путин хотел войны, а сейчас он ясно дал понять, что не заинтересован вернуться за стол переговоров – Салливан
Фото: ЕРА

США были готовы гарантировать России неразмещение ракет и военных баз в Украине накануне начала войны, но президент РФ Владимир Путин проигнорировал предложения компромисса. Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в размещенном в YouTube интервью каналу "Дождь".

Отвечая на вопрос, возможно ли участие США в переговорах по достижению мира, он сказал, что и перед полномасштабным вторжением России предлагали Москве мирные инициативы.

По его словам, до 24 февраля Белый дом "был очень активен в дипломатическом смысле". Президент США Джо Байден регулярно связывался с Путиным, его предложения были зафиксированы на бумаге и обнародованы.

Среди прочего, американская сторона предлагала сделать более прозрачными полеты своей авиации в регионе, но и это осталось без внимания.

"Мы выдвигали предложения, чтобы сказать: США не будут размещать ракеты и боевые части в Украине на долгосрочной основе. США были готовы обсуждать с правительством РФ соглашение, в рамках которого обучение и полеты бомбардировщиков были бы гораздо прозрачнее, чтобы снизить риски возможного недоразумения или неправильной оценки", – сказал Салливан.

Но Путин не проявил интереса к обсуждению этих предложений, отметил советник.

"Он хотел войны, а сейчас Путин ясно дал понять, что он не заинтересован в том, чтобы вернуться за стол переговоров, чтобы действительно прийти к дипломатическому решению", – добавил он.

Контекст:

С конца октября прошлого года западные СМИ и политики говорили о возможности полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В частности, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.

18 февраля Байден заявил, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

Теги: Владимир Путин, США, Джо Байден, переговоры, война России против Украины, ракеты, Джейк Салливан
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