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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк считает, что экс-канцлер Германии привез из Москвы "приглашение к капитуляции": Шредер – известный глашатай империи

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Подоляк считает, что в диалоге Украины и РФ мяч сейчас "на поле Москвы"
Подоляк считает, что в диалоге Украины и РФ мяч сейчас "на поле Москвы"
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 3 августа в Twitter заявил, что сперва Россия должна прекратить огонь и отвести войска – тогда можно начинать конструктивный диалог.

Об этом советник главы ОП написал, комментируя заявления бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера о якобы готовности РФ к переговорам с Украиной.

"Одной рукой Россия повышает градус террора новыми варварскими преступлениями, другой – приглашает к капитуляции. Шредер – известный глашатай империи и голос при "царском дворе". Если Москва хочет диалога – мяч на ее поле", – подчеркнул Подоляк.

При этом он напомнил, что "конструктив", то есть переговоры, возможен, согласно позиции Украины, только после прекращения огня и отвода войск оккупантов.

Шредер после поездки в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в интервью телеканалу n-tv 3 августа, заявил, что "Кремль хочет решения путем переговоров". По мнению Шредера, базой для будущего соглашения о прекращении огня могло бы стать уже заключенное "зерновое соглашение".

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Президент Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. Он также считает, что "если мощное оружие будет поступать от наших партнеров вовремя и если удача и Бог будут на нашей стороне", то Украина сможет до конца этого года завершить боевые действия и начать переговоры с РФ.

Теги: Россия, Германия, Украина, Кремль, ФРГ, переговоры, Герхард Шредер, прекращение огня, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, соглашение, Михаил Подоляк, российские оккупанты, капитуляция, зерно
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