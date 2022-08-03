Подоляк считает, что экс-канцлер Германии привез из Москвы "приглашение к капитуляции": Шредер – известный глашатай империи

Об этом советник главы ОП написал, комментируя заявления бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера о якобы готовности РФ к переговорам с Украиной.
"Одной рукой Россия повышает градус террора новыми варварскими преступлениями, другой – приглашает к капитуляции. Шредер – известный глашатай империи и голос при "царском дворе". Если Москва хочет диалога – мяч на ее поле", – подчеркнул Подоляк.
При этом он напомнил, что "конструктив", то есть переговоры, возможен, согласно позиции Украины, только после прекращения огня и отвода войск оккупантов.
Однією рукою * підвищує градус терору новими варварськими злочинами, іншою – запрошує до капітуляції. Шредер — знаний глашатай імперії й голос при ru-царському дворі. Якщо Москва хоче діалогу — м'яч на її полі. Спочатку — припинення вогню й відведення військ, потім — конструктив pic.twitter.com/0ud0CxNUVh— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 3, 2022
Шредер после поездки в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в интервью телеканалу n-tv 3 августа, заявил, что "Кремль хочет решения путем переговоров". По мнению Шредера, базой для будущего соглашения о прекращении огня могло бы стать уже заключенное "зерновое соглашение".
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Президент Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. Он также считает, что "если мощное оружие будет поступать от наших партнеров вовремя и если удача и Бог будут на нашей стороне", то Украина сможет до конца этого года завершить боевые действия и начать переговоры с РФ.