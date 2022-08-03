Подоляк считает, что экс-канцлер Германии привез из Москвы "приглашение к капитуляции": Шредер – известный глашатай империи

Подоляк считает, что в диалоге Украины и РФ мяч сейчас "на поле Москвы" Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Об этом советник главы ОП написал, комментируя заявления бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера о якобы готовности РФ к переговорам с Украиной.

"Одной рукой Россия повышает градус террора новыми варварскими преступлениями, другой – приглашает к капитуляции. Шредер – известный глашатай империи и голос при "царском дворе". Если Москва хочет диалога – мяч на ее поле", – подчеркнул Подоляк.

При этом он напомнил, что "конструктив", то есть переговоры, возможен, согласно позиции Украины, только после прекращения огня и отвода войск оккупантов.

Однією рукою * підвищує градус терору новими варварськими злочинами, іншою – запрошує до капітуляції. Шредер — знаний глашатай імперії й голос при ru-царському дворі. Якщо Москва хоче діалогу — м'яч на її полі. Спочатку — припинення вогню й відведення військ, потім — конструктив pic.twitter.com/0ud0CxNUVh — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 3, 2022

Шредер после поездки в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в интервью телеканалу n-tv 3 августа, заявил, что "Кремль хочет решения путем переговоров". По мнению Шредера, базой для будущего соглашения о прекращении огня могло бы стать уже заключенное "зерновое соглашение".