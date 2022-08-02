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МИД РФ пригрозил США разрывом дипотношений в случае признания России спонсором терроризма

Представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила разрыв дипломатических отношений с США
Представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила разрыв дипломатических отношений с США
Фото: ЕРА

Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной-спонсором терроризма. Об этом 2 августа на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Видео ее выступления опубликовано на YouTube-канале ведомства.

По ее словам, американские законодатели работают над таким документом, однако такое применение законодательства противоречит международному праву, и допустила, что американским политикам это представляется "страшной карой" для России. 

Захарова отметила, что любое действие рождает противодействие и результатом такого шага может стать и разрыв дипломатических отношений.

"При этом как-то забывается, что любое действие рождает противодействие, и логическим результатом подобного безответственного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", - резюмировала она.

Контекст:

28 июля Сенат США призвал Госдепартамент признать Россию государством—спонсором терроризма из-за действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. В документе, в частности, упоминаются поддержка и финансирование Россией режима Башара Асада в Сирии, террористов на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, организация отравления семьи Скрипалей в Великобритании, а также сбитие на Донбассе малайзийского Boeing рейса МН17. 

Как отмечает The New York Times, резолюция была принята единогласно. Она необязательна для исполнения, однако таким образом Сенат оказывает еще большее давление со стороны Конгресса на администрацию президента Джо Байдена. 

Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.

Сейчас спонсорами терроризма Штаты признали Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.

Теги: Россия, США, терроризм, МИД России, война России против Украины, Мария Захарова
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