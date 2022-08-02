МИД РФ пригрозил США разрывом дипотношений в случае признания России спонсором терроризма

По ее словам, американские законодатели работают над таким документом, однако такое применение законодательства противоречит международному праву, и допустила, что американским политикам это представляется "страшной карой" для России.

Захарова отметила, что любое действие рождает противодействие и результатом такого шага может стать и разрыв дипломатических отношений.

"При этом как-то забывается, что любое действие рождает противодействие, и логическим результатом подобного безответственного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", - резюмировала она.