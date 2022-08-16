Андрющенко: Мариуполь точно превысил количество жертв Хиросимы и Нагасаки, где погибло более 50 тыс.

Он отметил, что всего в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. Но на 24 февраля там оставалось около 450 тыс., потому что люди начали выезжать, опасаясь наступления российских войск.

"На день полной блокады оставалось 350 тыс. Понятно, мы говорим цифры плюс-минус. На сегодня 20–22 тыс. мариупольцев похоронено только в братских могилах вокруг Мариуполя за период военных действий. Сказать, сколько в реальности, уже мы даже не беремся. Все наши подсчеты... Не то чтобы закончились... Я думаю, сказать это вслух никто не возьмется. Уже после деоккупации мы посчитаем. Но осторожно скажу, что Мариуполь точно превысил количество жертв Хиросимы и Нагасаки. Один Мариуполь без ядерных бомб шагнул далеко вперед. [Там было] более 50 тыс. Я думаю, мы больше в итоге. Но посчитать невозможно. Пугать не буду", – отметил Андрющенко.

Он пояснил, что уже поступают сведения, которые показывают, что цифра в 20–22 тыс. погибших не окончательная.

"Мы получаем дополнительные данные, которые заставляют нас сомневаться в своих цифрах в сторону увеличения. Раньше мы считали осторожно. Если помните кадры с братских могил, особенно Старый Крым, – там таблички с номерами. Мы считали, что одна табличка – один человек. Сейчас мы точно знаем, что это не идентификационный номер захоронения, а номер протокола осмотра так называемой прокуратурой "ДНР". Там в протоколе может быть один, а может быть и 10 человек. Это говорит о том, что даже там может быть захоронено больше людей, чем мы ожидаем", – сказал Андрющенко.

Журналистка спросила, как на число погибших повлияет использование передвижных крематориев.

"Правда, что русские завезли передвижные крематории и заметают следы, а мы не сможем посчитать после этого", – сказала Бацман.

"С крематориями интересная история. Они их в Мариуполь завозили – было в городе три крематория. Их запустили и увезли. Мы сами сначала не поняли, начали со специалистами консультироваться, что это могло быть. Они столкнулись с двумя проблемами: в принципе огромное количество трупов – крематории не предназначены для такой переработки, а во-вторых, нет электроэнергии и газа. То есть невозможно было запустить работу в том режиме, каком им был нужен, – слишком много погибших. Поэтому крематории вывезли и начали рыть братские могилы – как быстрый вариант", – пояснил Андрющенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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