Андрющенко: Оборона "Азовстали" продолжалась бы, если бы не одна мразь, которая сдала вход, через которые шло обеспечение

"Весь гарнизон Мариуполя, чтобы никого не обижать, мы так сейчас говорим, – это "Азов", морпехи, пограничники, морская оборона, территориальная оборона. Скажу больше, есть люди, которые просто присоединились к обороне, пришли записались, но не оформлены, и с ними сложная ситуация – они не считаются комбатантами русскими. Весь наш героический гарнизон Мариуполя – это самое боеспособное подразделение в мире. Советский Союз в свое время придумывал эпосы, чтобы поддерживать боевой дух, не сопоставимые с реальностью "Азовстали". Такого воинского духа я не видел. Это была эвакуация. Они не сдались по сегодняшний день. Для нас, для всех мариупольцев, это личная история. Мы каждый знаем этих людей, у нас там близкие, знакомые, товарищи. Это больше чем просто оборона Мариуполя", – сказал Андрющенко.
Он рассказал, как защитники "Азовстали" мешали русским оккупантам взять город под контроль.
"Я думаю, что когда можно будет все рассказывать... Про вертолеты уже все знают. А то, что "Азов" с морской пехотой вытворяли... Мало кто не мариупольский понимает вообще, что происходило с "Азовсталью" до последнего дня, до эвакуации. Есть "Азовсталь", к нему примыкает Левобережный район, который считался оккупированным русскими. Был май месяц (а уже в апреле этот район был полностью контролируемым русскими) и половину района жилого русские через день закрывали, потому что ребята из "Азовстали" выходили, насыпали русским и заходили назад. И насыпали настолько жестко, что русские ничего не могли с этим сделать. Это просто какая-то фантастика", – отметил собеседник.
По его словам, помешало обороне комбината предательство.
"Опять же тут история большого предательство. Все продолжалось бы, и оборона "Азовстали", если бы не одна мразь, которая сдала вход, через который выходили и через который шло определенное обеспечение, в том числе водой. Если бы не это, держались бы еще дольше", – подчеркнул Андрющенко.
Он акцентировал, что о героической обороне Мариуполя все должны помнить.
"Война динамичная, герои меняются, но если бы не было гарнизона Мариуполя, если бы не эти героические 86 дней, я уверен, не устоял бы Киев, Харьков, мы не вернули бы Чернигов с Сумами. Мариупольцы – и гражданские, и в первую очередь военные – вытянули это время на себе вот такой ценой. Мариуполь заплатил такую цену за всю страну. Мы должны об этом помнить постоянно", – заявил Андрющенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Это произошло в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.
По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.