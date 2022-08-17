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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Андрющенко: Оборона "Азовстали" продолжалась бы, если бы не одна мразь, которая сдала вход, через которые шло обеспечение

 
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Андрющенко: Мариуполь заплатил высокую цену за всю страну
Андрющенко: Мариуполь заплатил высокую цену за всю страну
Фото: Орест / Twitter

Весь гарнизон, защищавший Мариуполь, – это самое боеспособное подразделение в мире, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко.

"Весь гарнизон Мариуполя, чтобы никого не обижать, мы так сейчас говорим, – это "Азов", морпехи, пограничники, морская оборона, территориальная оборона. Скажу больше, есть люди, которые просто присоединились к обороне, пришли записались, но не оформлены, и с ними сложная ситуация – они не считаются комбатантами русскими. Весь наш героический гарнизон Мариуполя – это самое боеспособное подразделение в мире. Советский Союз в свое время придумывал эпосы, чтобы поддерживать боевой дух, не сопоставимые с реальностью "Азовстали". Такого воинского духа я не видел. Это была эвакуация. Они не сдались по сегодняшний день. Для нас, для всех мариупольцев, это личная история. Мы каждый знаем этих людей, у нас там близкие, знакомые, товарищи. Это больше чем просто оборона Мариуполя", – сказал Андрющенко.

Он рассказал, как защитники "Азовстали" мешали русским оккупантам взять город под контроль.

"Я думаю, что когда можно будет все рассказывать... Про вертолеты уже все знают. А то, что "Азов" с морской пехотой вытворяли... Мало кто не мариупольский понимает вообще, что происходило с "Азовсталью" до последнего дня, до эвакуации. Есть "Азовсталь", к нему примыкает Левобережный район, который считался оккупированным русскими. Был май месяц (а уже в апреле этот район был полностью контролируемым русскими) и половину района жилого русские через день закрывали, потому что ребята из "Азовстали" выходили, насыпали русским и заходили назад. И насыпали настолько жестко, что русские ничего не могли с этим сделать. Это просто какая-то фантастика", – отметил собеседник.

По его словам, помешало обороне комбината предательство.

"Опять же тут история большого предательство. Все продолжалось бы, и оборона "Азовстали", если бы не одна мразь, которая сдала вход, через который выходили и через который шло определенное обеспечение, в том числе водой. Если бы не это, держались бы еще дольше", – подчеркнул Андрющенко.

Он акцентировал, что о героической обороне Мариуполя все должны помнить.

"Война динамичная, герои меняются, но если бы не было гарнизона Мариуполя, если бы не эти героические 86 дней, я уверен, не устоял бы Киев, Харьков, мы не вернули бы Чернигов с Сумами. Мариупольцы – и гражданские, и в первую очередь военные – вытянули это время на себе вот такой ценой. Мариуполь заплатил такую цену за всю страну. Мы должны об этом помнить постоянно", – заявил Андрющенко.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных.

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Это произошло в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, Мариуполь, оборона, пограничники, Азовсталь, предательство, Алеся Бацман, Оборона Мариуполя, территориальная оборона, война России против Украины, Петр Андрющенко
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