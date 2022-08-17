Андрющенко: Оборона "Азовстали" продолжалась бы, если бы не одна мразь, которая сдала вход, через которые шло обеспечение

"Весь гарнизон Мариуполя, чтобы никого не обижать, мы так сейчас говорим, – это "Азов", морпехи, пограничники, морская оборона, территориальная оборона. Скажу больше, есть люди, которые просто присоединились к обороне, пришли записались, но не оформлены, и с ними сложная ситуация – они не считаются комбатантами русскими. Весь наш героический гарнизон Мариуполя – это самое боеспособное подразделение в мире. Советский Союз в свое время придумывал эпосы, чтобы поддерживать боевой дух, не сопоставимые с реальностью "Азовстали". Такого воинского духа я не видел. Это была эвакуация. Они не сдались по сегодняшний день. Для нас, для всех мариупольцев, это личная история. Мы каждый знаем этих людей, у нас там близкие, знакомые, товарищи. Это больше чем просто оборона Мариуполя", – сказал Андрющенко.

Он рассказал, как защитники "Азовстали" мешали русским оккупантам взять город под контроль.

"Я думаю, что когда можно будет все рассказывать... Про вертолеты уже все знают. А то, что "Азов" с морской пехотой вытворяли... Мало кто не мариупольский понимает вообще, что происходило с "Азовсталью" до последнего дня, до эвакуации. Есть "Азовсталь", к нему примыкает Левобережный район, который считался оккупированным русскими. Был май месяц (а уже в апреле этот район был полностью контролируемым русскими) и половину района жилого русские через день закрывали, потому что ребята из "Азовстали" выходили, насыпали русским и заходили назад. И насыпали настолько жестко, что русские ничего не могли с этим сделать. Это просто какая-то фантастика", – отметил собеседник.

По его словам, помешало обороне комбината предательство.

"Опять же тут история большого предательство. Все продолжалось бы, и оборона "Азовстали", если бы не одна мразь, которая сдала вход, через который выходили и через который шло определенное обеспечение, в том числе водой. Если бы не это, держались бы еще дольше", – подчеркнул Андрющенко.

Он акцентировал, что о героической обороне Мариуполя все должны помнить.

"Война динамичная, герои меняются, но если бы не было гарнизона Мариуполя, если бы не эти героические 86 дней, я уверен, не устоял бы Киев, Харьков, мы не вернули бы Чернигов с Сумами. Мариупольцы – и гражданские, и в первую очередь военные – вытянули это время на себе вот такой ценой. Мариуполь заплатил такую цену за всю страну. Мы должны об этом помнить постоянно", – заявил Андрющенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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