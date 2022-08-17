Андрющенко: Мариуполь ждет лютая зима

Андрющенко: Положа руку на сердце, в Мариуполе сносить надо все. По крайней мере многоэтажки Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

"Мариуполь ждет лютая зима. Отопления не будет – это точно. Как пережить зиму, я не знаю. Из города надо уезжать однозначно. Я думаю, из города будут вывозить, скорее всего в сторону России. Может быть в Донецк. Будут расселять", – отметил Андрющенко.

По его информации, большинство домов разрушены настолько, что не подлежат восстановлению.

"90% жилого фонда в Мариуполе с повреждениями, из них 60%, мы отсюда видим, не восстанавливаемо. Остальные 40% условно надо смотреть, что с конструкцией дома, провести экспертизу, насколько его можно эксплуатировать. Но если положа руку на сердце называть вещи своими именами, то сносить надо все. По крайней мере многоэтажки", – сказал собеседник.

Он рассказал, что русские оккупанты в городе "что-то строят".

"Строят дома на тысячу квартир, какие-то еще непонятные курятники. Но мы думаем, это будет нежилое, казармы какие-то. Они анонсируют, что хотят успеть закончить два дома на тысячу квартир, на две с половиной тысячи людей. Это 3-5% от потребности всех находящихся сейчас в городе мариупольцев, которые без жилья и без тепла потенциально. На самом деле посмотрищь в сторону Мариуполя – кто-то что-то делает. К чему, где конечная точка этого, где в этом логика, какая-то стратегия... Просто создать муравейник. Да, муравейник создают эффективно. Результат какой будет, посмотрим", – сказал Андрющенко.

Он уточнил, что на сегодня в Мариуполе остается 130 тысяч человек.

"Мы уверены в этой цифре. Пытаются сказать, что нет – последняя озвученная оккупационная цифра была 150 тыс. Они заврались до 250 тыс., но потом опустились по понятной для нас причине. Думаем, что 130 тыс.", – рассказал Андрющенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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