В Офисе президента призвали Красный Крест отреагировать на "мариупольские клетки" для украинских пленных

Пора МККК и его главе наконец-то вспомнить о своем предназначении, считает Подоляк Фото: International Committee of the Red Cross / Facebook

"Все военнопленные, в частности защитники "Азовстали", являются комбатантами, которые на законных основаниях защищали свою страну. Поэтому "мариупольские клетки" – это официальное военное преступление России. Пора МККК и его главе Петеру Мауреру наконец-то вспомнить о своем предназначении и подумать о своей репутации", – написал он.

Усі військовополонені, зокрема захисники «Азовсталі», є комбатантами, які на законних підставах захищали свою країну. Тому «маріупольські клітки» — це офіційний воєнний злочин Росії. Час @ICRC та @PMaurerICRC нарешті згадати про своє призначення й подумати про свою репутацію. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 15, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

8 августа подконтрольный российским оккупантам главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин объявил о намерении провести публичную показательную расправу над украинскими военнопленными, которые защищали от оккупантов Мариуполь Донецкой области. Для этого в городе на сцене филармонии устанавливаются металлические клетки.