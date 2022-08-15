В Офисе президента призвали Красный Крест отреагировать на "мариупольские клетки" для украинских пленных

"Все военнопленные, в частности защитники "Азовстали", являются комбатантами, которые на законных основаниях защищали свою страну. Поэтому "мариупольские клетки" – это официальное военное преступление России. Пора МККК и его главе Петеру Мауреру наконец-то вспомнить о своем предназначении и подумать о своей репутации", – написал он.
Усі військовополонені, зокрема захисники «Азовсталі», є комбатантами, які на законних підставах захищали свою країну. Тому «маріупольські клітки» — це офіційний воєнний злочин Росії. Час @ICRC та @PMaurerICRC нарешті згадати про своє призначення й подумати про свою репутацію.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 15, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
8 августа подконтрольный российским оккупантам главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин объявил о намерении провести публичную показательную расправу над украинскими военнопленными, которые защищали от оккупантов Мариуполь Донецкой области. Для этого в городе на сцене филармонии устанавливаются металлические клетки.
В плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников Мариуполя, вышедших с "Азовстали" весной, говорил президент Украины Владимир Зеленский 6 июня. Большинство из них удерживают в Оленовке, сообщали в украинской разведке.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 11 августа, что мариупольскую камерную филармонию российские оккупанты превращают в место "судилища" над украинскими военнопленными. По его данным, этот "шабаш" Россия планирует на 24 августа, День Независимости Украины.
Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны Украины, Вооруженные силы и украинский омбудсмен 29 июля потребовали от ООН и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию. В заявлении подчеркивалось, что ключевым условием выхода украинских защитников с территории "Азовстали" было обязательство российской стороны перед международными организациями по сохранению жизни и здоровья украинских защитников и это обязательство было нарушено.
В МККК 3 августа заявили, что комитет не был гарантом безопасности украинских военных, вышедших с "Азовстали", – это обязанность сторон конфликта.