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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мир не может молча наблюдать". Жены и матери украинских защитников создали петицию с призывом спасти жизни военнопленных

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Женщины призывают остановить псевдосудебные процессы и казнь украинских военных, которые находятся в плену у россиян
Женщины призывают остановить псевдосудебные процессы и казнь украинских военных, которые находятся в плену у россиян
Фото: Маріупольська міська рада / Facebook

10 августа на портале Avaaz обнародовали петицию с призывом к международному сообществу спасти жизни украинских военнопленных.

"Мы, совет жен и матерей защитников Украины "Женщины из стали", призываем мировых лидеров встать на защиту основополагающих человеческих ценностей и не позволить Российской Федерации совершить публичную расправу над пленными украинскими защитниками", – говорится в петиции. 

Авторы петиции напомнили, что в конце июля оккупанты убили десятки украинских военнопленных в Оленовке (временно не подконтрольная Киеву территория Донецкой области), а 8 августа главарь незаконного вооруженного формирования "ДНР" Денис Пушилин объявлял о намерении провести публичную показательную расправу над украинскими военнопленными. 

"С этой целью на сцене филармонии полностью разрушенного оккупантами Мариуполя устанавливаются металлические клетки, чтобы действие было максимально унизительным и издевательским. Также для реализации варварского замысла в псевдореспублике демонстративно ввели смертную казнь. Современный цивилизованный мир не может молча наблюдать, как русские террористы устраивают варварское зрелище, демонстрируя свою безнаказанность и презрение к общепринятым правилам сосуществования!" – говорится в петиции. 

Женщины призывают остановить псевдосудебные процессы и казнь украинских военных, которые находятся в плену у россиян, "обеспечить доступ Международного комитета Красного Креста ко всем военнопленным, заставить РФ выполнять нормы международного гуманитарного права и Женевской конвенции об обращении с военнопленными и провести экстракцию военнопленных в третью страну". 

"Мир не может молча наблюдать, как российские террористы устраивают публичную расправу над пленными украинскими защитниками", – подчеркивает Telegram-канал "Женщин из стали". 

Контекст:

О создании совета матерей и жен защитников Мариуполя объявили 30 мая. "Этот совет будет медиатором между родными и властью, будет мощной публичной силой и лучом света в сохранении человеческих ценностей", – сказала супруга одного из военнослужащих "Азова" Наталья Зарицкая, ее цитирует "Укринформ"

В плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников Мариуполя, вышедших с "Азовстали" весной, говорил президент Украины Владимир Зеленский 6 июня. Большинство из них удерживают в Оленовке, сообщали в украинской разведке

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 11 августа, что мариупольскую камерную филармонию российские оккупанты превращают в место "судилища" над украинскими военнопленными. По его данным, этот "шабаш" Россия планирует на 24 августа, День Независимости Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, Мариуполь, Азовсталь, пленные, Оленовка, военнослужащий, женщины, обращение, российские оккупанты, экстракция
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