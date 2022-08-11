"Мир не может молча наблюдать". Жены и матери украинских защитников создали петицию с призывом спасти жизни военнопленных

Женщины призывают остановить псевдосудебные процессы и казнь украинских военных, которые находятся в плену у россиян Фото: Маріупольська міська рада / Facebook

"Мы, совет жен и матерей защитников Украины "Женщины из стали", призываем мировых лидеров встать на защиту основополагающих человеческих ценностей и не позволить Российской Федерации совершить публичную расправу над пленными украинскими защитниками", – говорится в петиции.

Авторы петиции напомнили, что в конце июля оккупанты убили десятки украинских военнопленных в Оленовке (временно не подконтрольная Киеву территория Донецкой области), а 8 августа главарь незаконного вооруженного формирования "ДНР" Денис Пушилин объявлял о намерении провести публичную показательную расправу над украинскими военнопленными.

"С этой целью на сцене филармонии полностью разрушенного оккупантами Мариуполя устанавливаются металлические клетки, чтобы действие было максимально унизительным и издевательским. Также для реализации варварского замысла в псевдореспублике демонстративно ввели смертную казнь. Современный цивилизованный мир не может молча наблюдать, как русские террористы устраивают варварское зрелище, демонстрируя свою безнаказанность и презрение к общепринятым правилам сосуществования!" – говорится в петиции.

Женщины призывают остановить псевдосудебные процессы и казнь украинских военных, которые находятся в плену у россиян, "обеспечить доступ Международного комитета Красного Креста ко всем военнопленным, заставить РФ выполнять нормы международного гуманитарного права и Женевской конвенции об обращении с военнопленными и провести экстракцию военнопленных в третью страну".

"Мир не может молча наблюдать, как российские террористы устраивают публичную расправу над пленными украинскими защитниками", – подчеркивает Telegram-канал "Женщин из стали".