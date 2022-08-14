Командира полка "Азов" Прокопенко, вероятно, вывезли в Россию – жена

Прокопенко: Россия командный состав спрятала, других солдат и офицеров прячет и не разглашает, где они находятся Фото: 1plus1.ua

Прокопенко сказала, что узнала о местонахождении мужа из российских СМИ. Официально ни госструктуры, ни Международный комитет Красного Креста не сообщают, где сейчас находятся пленные военные, защищавшие Мариуполь.

"Я понимаю, что Россия сейчас командный состав спрятала, других солдат и офицеров прячет и не разглашает, где они находятся. Ждем, что будет дальше", – сказала жена командира.

Она подчеркнула, что Красный Крест, под гарантии которого защитники Мариуполя сдавались в плен в мае, должен предоставлять родным пленных информацию о них, но не делает этого.

"Даже если он в России, существует, в принципе, коммуникация с московским филиалом Красного Креста. Но ее нет. Это означает, что есть, возможно, определенный договорняк с той же властью в России, чтобы не разглашать информацию о местонахождении... В общении с военнопленными, которых обменяли, у кого ни спроси, никто ни разу не видел Красный Крест, только на выходе из "Азовстали", – сказала Прокопенко.

По ее словам, были случаи, когда представители Красного Креста звонили родственникам военных, сообщая, что пленные находятся в Оленовке или Новоазовске. Однако они не давали родным пленных никакой информации о здоровье, питании, условиях содержания, возможных пытках, медобслуживании пленных.

"Почему в Оленовке не было представителей, которые бы увидели, что по спискам в бараках отсутствуют эти люди, которые перемещены в этот страшный барак? Почему они не следили, что там в окрестностях Оленовки выкапывают ямы под могилы? Чтобы проверить списки погибших и раненых в Оленовке, которые предоставила Россия, необходимо, чтобы приехала какая-то независимая экспертная сторона, которой нет. Как мы думали, она должна исходить из Красного Креста или ООН, но ее нет, поэтому нет веры в эти списки", – подчеркнула Прокопенко.

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