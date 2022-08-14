Командира полка "Азов" Прокопенко, вероятно, вывезли в Россию – жена

Прокопенко сказала, что узнала о местонахождении мужа из российских СМИ. Официально ни госструктуры, ни Международный комитет Красного Креста не сообщают, где сейчас находятся пленные военные, защищавшие Мариуполь.
"Я понимаю, что Россия сейчас командный состав спрятала, других солдат и офицеров прячет и не разглашает, где они находятся. Ждем, что будет дальше", – сказала жена командира.
Она подчеркнула, что Красный Крест, под гарантии которого защитники Мариуполя сдавались в плен в мае, должен предоставлять родным пленных информацию о них, но не делает этого.
"Даже если он в России, существует, в принципе, коммуникация с московским филиалом Красного Креста. Но ее нет. Это означает, что есть, возможно, определенный договорняк с той же властью в России, чтобы не разглашать информацию о местонахождении... В общении с военнопленными, которых обменяли, у кого ни спроси, никто ни разу не видел Красный Крест, только на выходе из "Азовстали", – сказала Прокопенко.
По ее словам, были случаи, когда представители Красного Креста звонили родственникам военных, сообщая, что пленные находятся в Оленовке или Новоазовске. Однако они не давали родным пленных никакой информации о здоровье, питании, условиях содержания, возможных пытках, медобслуживании пленных.
"Почему в Оленовке не было представителей, которые бы увидели, что по спискам в бараках отсутствуют эти люди, которые перемещены в этот страшный барак? Почему они не следили, что там в окрестностях Оленовки выкапывают ямы под могилы? Чтобы проверить списки погибших и раненых в Оленовке, которые предоставила Россия, необходимо, чтобы приехала какая-то независимая экспертная сторона, которой нет. Как мы думали, она должна исходить из Красного Креста или ООН, но ее нет, поэтому нет веры в эти списки", – подчеркнула Прокопенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя.
17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода.
В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.
По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.
11 августа CNN опубликовало расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является "выдумкой".