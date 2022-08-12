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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула тела 522 погибших защитников, которые были в списках пропавших без вести – омбудсмен

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Переговоры о поиске и выдаче останков ведутся через комитет Красного Креста, сообщил Котенко
Переговоры о поиске и выдаче останков ведутся через комитет Красного Креста, сообщил Котенко
Фото: Олег Котенко / Facebook

С начала полномасштабного вторжения России Украина смогла вернуть тела 522 погибших воинов. Об этом уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообщил в эфире национального телемарафона, который канал "Рада" транслирует в YouTube.

По его словам, работа по поиску ведется в нескольких направлениях – в Донецкой, Луганской, Харьковской и других областях. В отличие от 2014–2015 годов, когда переговоры о выдаче тел велись напрямую с представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР", сейчас украинская сторона ведет дела с Россией через посредника, это Международный комитет Красного Креста.

"Из всех возможных источников мы узнаем, где были бои, и передаем данные. Российская сторона выходит на места и, в случае обнаружения, назначается место и время встречи с нами", – рассказал омбудсмен.

По его данным, большинство обращений от родных военнослужащих происходит, когда солдат долго не выходит на связь, а потом обнаруживается живым, таких случаев – 70%, говорит Котенко.

Он отмечает, что родные остаются самым надежным источником информации для поиска, вместе с тем поисковая служба использует данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины и общается с людьми на местах боев.

"Как вы понимаете, у нас, кроме официальных, много неофициальных источников на оккупированной территории, людей, которые помогают установить место нахождения тел. Также мы общаемся непосредственно с командирами, которые до последнего были вместе с пропавшими. Много не буду о них говорить, чтобы не навредить", – добавил он.

Котенко не назвал точное количество бойцов, которые на сегодня считаются пропавшими без вести. По его словам, родные болезненно реагируют на этот статус, считая, что он обязательно обозначает гибель.

"Но это значит, что человека пока только нет на связи. Бывает, что и по тысяче, и по полторы тысячи людей за сутки находятся", – уточнил уполномоченный.

Контекст:

Украинские власти информировали о возврате тел погибших начиная со 2 июня.

По информации Котенко на 5 августа, удалось вернуть с временно оккупированных территорий более 500 тел погибших защитников Украины.

Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, Харьковская область, Красный Крест, ВСУ, омбудсмен, война России против Украины, Олег Котенко, пропавшие без вести
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