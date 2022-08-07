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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В моргах Киевской области остаются 270 неопознанных тел из разных мест Украины, среди них погибшие на "Азовстали" – полиция

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Тела осмотрены, однако большинство из них остается неопознанными, сообщает полиция
Тела осмотрены, однако большинство из них остается неопознанными, сообщает полиция

С 15 июня по 27 июля в морги Киевской области в результате обмена поступило около 270 погибших из разных областей Украины. Среди них есть и останки тех, кто стал жертвой оккупантов на заводе "Азовсталь", об этом полиция Киевской области сообщила в Facebook.

Тела осмотрены, однако большинство из них остается неопознанными. Следственное управление просит граждан Украины помочь в идентификации погибших и сообщить следующие данные родственников, которые считаются пропавшими без вести:

  • рост, размер обуви, размер одежды;
  • украшения (кольца, цепочки, кулоны, жетоны, крестики, часы и прочее);
  • фото пропавшего;
  • татуировка – подробное описание, по возможности с фото;
  • особые приметы внешности;
  • вещи и документы, которые могли быть у пропавшего с собой (телефоны, паспорт, водительское удостоверение и прочее);
  • номер телефона пропавшего лица;
  • телефон лица, с которым можно связаться в дальнейшем.

Эту информацию нужно сообщать по номеру +380-936-684-014 посредством смс или сообщения в Viber, WhatsApp или Telegram.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/pfbid02x7ToZJ5Zi9Kg9Ttupgbp74J7cLSZkJSwApQJ8HNAYUm4atDeyVrHjj3uPfWnrtq1l

Контекст:

Украинские власти информировали о возврате тел погибших на "Азовстали" начиная со 2 июня.

12 июля уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко говорил, что Украина вернула тела более 400 своих погибших военнослужащих, преимущественно защитников "Азовстали". После этого состоялось еще несколько обменов телами погибших с РФ.

Теги: Киевская область, жертвы, война России против Украины, Национальная полиция, погибшие
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