В моргах Киевской области остаются 270 неопознанных тел из разных мест Украины, среди них погибшие на "Азовстали" – полиция

Тела осмотрены, однако большинство из них остается неопознанными. Следственное управление просит граждан Украины помочь в идентификации погибших и сообщить следующие данные родственников, которые считаются пропавшими без вести:
Эту информацию нужно сообщать по номеру +380-936-684-014 посредством смс или сообщения в Viber, WhatsApp или Telegram.
Украинские власти информировали о возврате тел погибших на "Азовстали" начиная со 2 июня.
12 июля уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко говорил, что Украина вернула тела более 400 своих погибших военнослужащих, преимущественно защитников "Азовстали". После этого состоялось еще несколько обменов телами погибших с РФ.