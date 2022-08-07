В моргах Киевской области остаются 270 неопознанных тел из разных мест Украины, среди них погибшие на "Азовстали" – полиция

Тела осмотрены, однако большинство из них остается неопознанными, сообщает полиция

Тела осмотрены, однако большинство из них остается неопознанными. Следственное управление просит граждан Украины помочь в идентификации погибших и сообщить следующие данные родственников, которые считаются пропавшими без вести:

рост, размер обуви, размер одежды;

украшения (кольца, цепочки, кулоны, жетоны, крестики, часы и прочее);

фото пропавшего;

татуировка – подробное описание, по возможности с фото;

особые приметы внешности;

вещи и документы, которые могли быть у пропавшего с собой (телефоны, паспорт, водительское удостоверение и прочее);

номер телефона пропавшего лица;

телефон лица, с которым можно связаться в дальнейшем.

Эту информацию нужно сообщать по номеру +380-936-684-014 посредством смс или сообщения в Viber, WhatsApp или Telegram.