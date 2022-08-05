Украина в результате обменов с РФ вернула тела более 500 погибших военнослужащих – уполномоченный Котенко

"Мы делаем это каждую неделю. Работа ведется, и я думаю, что мы вернем всех наших защитников, которые погибли", – сказал он.
Украинские власти информировали о возврате тел погибших, начиная со 2 июня.
12 июля Котенко говорил, что Украина вернула тела более 400 своих погибших военнослужащих, преимущественно защитников "Азовстали". После этого состоялось еще несколько обменов телами погибших с РФ.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 22 июля, сказал, что изменение в балансе огневой мощи уменьшило потери Украины в войне – число погибших военнослужащих в день сократилось до 30 и около 250 раненых.
По данным Генштаба ВСУ на 5 августа, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 41,6 тыс. российских оккупантов.