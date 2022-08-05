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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина в результате обменов с РФ вернула тела более 500 погибших военнослужащих – уполномоченный Котенко

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Украина постоянно работает над возвращением тел своих погибших, сообщил омбудсмен
Украина постоянно работает над возвращением тел своих погибших, сообщил омбудсмен
Фото: EPA

По состоянию на 5 августа удалось вернуть с временно оккупированных территорий более 500 тел погибших защитников Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко, пишет "Корреспондент".

"Мы делаем это каждую неделю. Работа ведется, и я думаю, что мы вернем всех наших защитников, которые погибли", – сказал он.

Украинские власти информировали о возврате тел погибших, начиная со 2 июня. 

12 июля Котенко говорил, что Украина вернула тела более 400 своих погибших военнослужащих, преимущественно защитников "Азовстали". После этого состоялось еще несколько обменов телами погибших с РФ.  

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 22 июля, сказал, что изменение в балансе огневой мощи уменьшило потери Украины в войне – число погибших военнослужащих в день сократилось до 30 и около 250 раненых.

По данным Генштаба ВСУ на 5 августа, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 41,6 тыс. российских оккупантов

Теги: военные, украинский военный, война России против Украины, военнослужащий, Олег Котенко, погибшие
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