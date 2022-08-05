Украина в результате обменов с РФ вернула тела более 500 погибших военнослужащих – уполномоченный Котенко

"Мы делаем это каждую неделю. Работа ведется, и я думаю, что мы вернем всех наших защитников, которые погибли", – сказал он.

Украинские власти информировали о возврате тел погибших, начиная со 2 июня.

12 июля Котенко говорил, что Украина вернула тела более 400 своих погибших военнослужащих, преимущественно защитников "Азовстали". После этого состоялось еще несколько обменов телами погибших с РФ.