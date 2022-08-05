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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число пропавших без вести украинских военных уменьшилось, часть из них нашлись в плену – уполномоченный Котенко

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Число пропавших без вести украинских военнослужащих уменьшилось по сравнению с июльскими данными. Об этом в эфире телемарафона 5 августа сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко, пишет "Корреспондент".

11 июля он говорил, что около 7200 украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Из них около 2 тыс. относятся к ВСУ, остальные – к Нацгвардии, Госпогранслужбе, СБУ и другим силовым органам. 

"Мы говорили о том, что более 7 тыс. человек считаются без вести пропавшими. Эта цифра не корректна. С тех пор мы нашли около 20-25%, они нашлись в плену. Поэтому эта цифра намного меньше", – сказал Котенко.

Он отметил, что точное число пропавших назвать нельзя, так как оно ежедневно меняется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Родственникам военнослужащих, которые пропали без вести или попали в плен, нужно обращаться в воинскую часть, военкомат, на горячие линии Министерства обороны или Министерства внутренних дел, а также в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных и в Красный Крест, говорил Котенко. 

Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов.

По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщает "Настоящее время".

Теги: военные, плен, пленные, война России против Украины, военнослужащий, Олег Котенко, пропавшие без вести
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