Число пропавших без вести украинских военных уменьшилось, часть из них нашлись в плену – уполномоченный Котенко

11 июля он говорил, что около 7200 украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Из них около 2 тыс. относятся к ВСУ, остальные – к Нацгвардии, Госпогранслужбе, СБУ и другим силовым органам.

"Мы говорили о том, что более 7 тыс. человек считаются без вести пропавшими. Эта цифра не корректна. С тех пор мы нашли около 20-25%, они нашлись в плену. Поэтому эта цифра намного меньше", – сказал Котенко.

Он отметил, что точное число пропавших назвать нельзя, так как оно ежедневно меняется.

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