Число пропавших без вести украинских военных уменьшилось, часть из них нашлись в плену – уполномоченный Котенко

11 июля он говорил, что около 7200 украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Из них около 2 тыс. относятся к ВСУ, остальные – к Нацгвардии, Госпогранслужбе, СБУ и другим силовым органам.
"Мы говорили о том, что более 7 тыс. человек считаются без вести пропавшими. Эта цифра не корректна. С тех пор мы нашли около 20-25%, они нашлись в плену. Поэтому эта цифра намного меньше", – сказал Котенко.
Он отметил, что точное число пропавших назвать нельзя, так как оно ежедневно меняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Родственникам военнослужащих, которые пропали без вести или попали в плен, нужно обращаться в воинскую часть, военкомат, на горячие линии Министерства обороны или Министерства внутренних дел, а также в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных и в Красный Крест, говорил Котенко.
Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов.
По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщает "Настоящее время".