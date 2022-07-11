Более 7 тыс. украинских военных считаются пропавшими без вести – уполномоченный Котенко

"Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть Вооруженные силы Украины, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть Служба безопасности Украины. И это разные институты. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о 2 тыс. пропавших военных. У нашего кол-центра есть ориентировочно 7200 человек [в списке пропавших]", – сказал Котенко.
Он объяснил, что среди пропавших без вести в том числе есть военнослужащие полка Нацгвардии "Азов" – на связь с родными вышли не все защитники Мариуполя, которые вышли с "Азовстали".
Большинство пропавших военных живы и находятся в плену российских оккупантов, говорит уполномоченный. По его словам, речь идет о военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты.
"Мы знаем, что их вывезли в Россию. Во-первых, нужно понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими. Рано или поздно они попадут в список на обмен и вернутся домой, вот тот случай, когда мы точно знаем, что без вести пропавшие живы", – добавил Котенко.
Родственникам военнослужащих, которые пропали без вести или попали в плен, нужно обращаться в военную часть, военкомат, на горячие линии Министерства обороны или Министерства внутренних дел, а также в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных и в Красный Крест, уточнил уполномоченный.
22 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией. Обмены проходили и после этого, в частности 29 июня состоялся самый масштабный из обменов за период с 24 февраля, в ходе которого Украине удалось освободить 144 военнослужащих, 95 из которых – защитники "Азовстали".
Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов, Верещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.
По информации Медийной инициативы за права человека на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщает "Настоящее время".