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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Более 7 тыс. украинских военных считаются пропавшими без вести – уполномоченный Котенко

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Большинство пропавших без вести живы и находятся в плену, говорит уполномоченный
Большинство пропавших без вести живы и находятся в плену, говорит уполномоченный
Фото: ЕРА (архив)

Около 7200 украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Об этом уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообщил в интервью Общественному, которое вышло 11 июля.

"Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть Вооруженные силы Украины, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть Служба безопасности Украины. И это разные институты. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о 2 тыс. пропавших военных. У нашего кол-центра есть ориентировочно 7200 человек [в списке пропавших]", – сказал Котенко.

Он объяснил, что среди пропавших без вести в том числе есть военнослужащие полка Нацгвардии "Азов" – на связь с родными вышли не все защитники Мариуполя, которые вышли с "Азовстали".

Большинство пропавших военных живы и находятся в плену российских оккупантов, говорит уполномоченный. По его словам, речь идет о военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты.

"Мы знаем, что их вывезли в Россию. Во-первых, нужно понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими. Рано или поздно они попадут в список на обмен и вернутся домой, вот тот случай, когда мы точно знаем, что без вести пропавшие живы", – добавил Котенко.

Родственникам военнослужащих, которые пропали без вести или попали в плен, нужно обращаться в военную часть, военкомат, на горячие линии Министерства обороны или Министерства внутренних дел, а также в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных и в Красный Крест, уточнил уполномоченный.

Контекст:

22 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией. Обмены проходили и после этого, в частности 29 июня состоялся самый масштабный из обменов за период с 24 февраля, в ходе которого Украине удалось освободить 144 военнослужащих, 95 из которых – защитники "Азовстали".

Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воиновВерещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.

По информации Медийной инициативы за права человека на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщает "Настоящее время".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: права человека, Вооруженные силы Украины, Красный Крест, плен, пленные, война России против Украины, Олег Котенко, пропавшие без вести, Служба безопасности Украины
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