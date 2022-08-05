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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ запустила онлайн-сервис по поиску военнопленных и пропавших без вести

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В результате работы уполномоченных органов на подконтрольную Украине территорию вернулось уже 573 человека
В результате работы уполномоченных органов на подконтрольную Украине территорию вернулось уже 573 человека
Фото: ЕРА

Объединенный центр по поиску и освобождению пленных разработал быстрый способ подачи заявлений о пропавших без вести украинцах в условиях войны, а также попавших в плен к оккупантам. Об этом Служба безопасности Украины сообщает в Telegram.

Теперь есть возможность сообщить об обстоятельствах исчезновения человека через онлайн-форму. Отправленные таким образом данные конфиденциальны и не попадут к посторонним лицам, говорится в сообщении.

СБУ обращает внимание, что тем, кто уже обратился в центр другими способами, повторно заполнять электронную форму не нужно.

Спецслужбы предостерегают от мошеннических схем, когда неизвестные могут звонить и предлагать "помощь" в якобы освобождении родственников из плена. Предоставляя им информацию и персональные данные пропавших, можно навредить им лично и сорвать ход переговорного процесса по их освобождению.

По результатам совместной деятельности координационного штаба по обращению с военнопленными и объединенного центра на подконтрольную Украине территорию возвратили уже 573 человека, отмечают в СБУ.

Контекст:

Россия активизировала попытки использовать родственников украинских военнопленных для дезинформации и шантажа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны. Силовые структуры РФ побуждают семьи украинских военнопленных ехать на территорию агрессора, заманивая возможностью помочь родным, но  вместо помощи, они превращаются в инструмент давления на пленников. Как утверждают в координационном штабе, приезд близких не только не способствуют процессу освобождения, но и часто усложняет переговоры.

Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воиновВерещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.

По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщает "Настоящее время".

Теги: СБУ, пленные, война России против Украины, пропавшие без вести
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