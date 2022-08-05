СБУ запустила онлайн-сервис по поиску военнопленных и пропавших без вести

Теперь есть возможность сообщить об обстоятельствах исчезновения человека через онлайн-форму. Отправленные таким образом данные конфиденциальны и не попадут к посторонним лицам, говорится в сообщении.

СБУ обращает внимание, что тем, кто уже обратился в центр другими способами, повторно заполнять электронную форму не нужно.

Спецслужбы предостерегают от мошеннических схем, когда неизвестные могут звонить и предлагать "помощь" в якобы освобождении родственников из плена. Предоставляя им информацию и персональные данные пропавших, можно навредить им лично и сорвать ход переговорного процесса по их освобождению.

По результатам совместной деятельности координационного штаба по обращению с военнопленными и объединенного центра на подконтрольную Украине территорию возвратили уже 573 человека, отмечают в СБУ.