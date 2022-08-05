СБУ запустила онлайн-сервис по поиску военнопленных и пропавших без вести

Теперь есть возможность сообщить об обстоятельствах исчезновения человека через онлайн-форму. Отправленные таким образом данные конфиденциальны и не попадут к посторонним лицам, говорится в сообщении.
СБУ обращает внимание, что тем, кто уже обратился в центр другими способами, повторно заполнять электронную форму не нужно.
Спецслужбы предостерегают от мошеннических схем, когда неизвестные могут звонить и предлагать "помощь" в якобы освобождении родственников из плена. Предоставляя им информацию и персональные данные пропавших, можно навредить им лично и сорвать ход переговорного процесса по их освобождению.
По результатам совместной деятельности координационного штаба по обращению с военнопленными и объединенного центра на подконтрольную Украине территорию возвратили уже 573 человека, отмечают в СБУ.
Россия активизировала попытки использовать родственников украинских военнопленных для дезинформации и шантажа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны. Силовые структуры РФ побуждают семьи украинских военнопленных ехать на территорию агрессора, заманивая возможностью помочь родным, но вместо помощи, они превращаются в инструмент давления на пленников. Как утверждают в координационном штабе, приезд близких не только не способствуют процессу освобождения, но и часто усложняет переговоры.
Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов, Верещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.
По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщает "Настоящее время".