Разведка просит родственников пленных не ехать в Россию, чтобы не стать инструментом давления и шантажа

Силовые структуры РФ побуждают семьи украинских военнопленных ехать на территорию агрессора, заманивая возможностью помочь родным. Но вместо помощи, они превращаются в инструмент давления на пленников, говорится в сообщении.
"Они становятся легкой добычей пропагандистской машины и спецслужб страны-оккупанта. Для дополнительного психологического давления враг сознательно манипулирует условиями содержания украинских пленников", – информирует ГУР.
Как утверждают в Координационном штабе по обращению с военнопленными, приезд близких не только не способствуют процессу освобождения, но и часто усложняет переговоры.
Давая врагу информацию о захваченных бойцах и их сослуживцах, родные создают дополнительную опасность как для самих попавших в плен людей, так и для Украины в целом, добавляют разведчики.
В ГУР уверяют, что Украина прилагает и прилагает максимальные усилия для возвращения каждого защитника домой.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май, когда она возглавляла Украинский координационный штаб по военнопленным, состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией.
31 мая штаб возглавил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, после этого состоялось еще несколько обменов.
В конце июня Верещук отмечала, что Россия, помимо военнопленных, удерживает в плену более 1500 гражданских украинцев, но официально через Красный Крест подтвердила наличие всего 120 захваченных гражданских.
29 июня ГУР Минобороны сообщило о проведении самого масштабного за период с 24 февраля обмена пленными с Россией, в результате которого удалось освободить 144 украинских защитника. Среди них – 95 защитников "Азовстали", в том числе военнослужащие полка "Азов". Также освобождены военнослужащие Вооруженных сил Украины и Госпогранслужбы, бойцы территориальной обороны и полицейский.