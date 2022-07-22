Разведка просит родственников пленных не ехать в Россию, чтобы не стать инструментом давления и шантажа

Силовые структуры РФ побуждают семьи украинских военнопленных ехать на территорию агрессора, заманивая возможностью помочь родным. Но вместо помощи, они превращаются в инструмент давления на пленников, говорится в сообщении.

"Они становятся легкой добычей пропагандистской машины и спецслужб страны-оккупанта. Для дополнительного психологического давления враг сознательно манипулирует условиями содержания украинских пленников", – информирует ГУР.

Как утверждают в Координационном штабе по обращению с военнопленными, приезд близких не только не способствуют процессу освобождения, но и часто усложняет переговоры.

Давая врагу информацию о захваченных бойцах и их сослуживцах, родные создают дополнительную опасность как для самих попавших в плен людей, так и для Украины в целом, добавляют разведчики.

В ГУР уверяют, что Украина прилагает и прилагает максимальные усилия для возвращения каждого защитника домой.