ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты, возможно, готовят кровавую провокацию в Мелитополе – стратком ВСУ

Оккупанты раздают мелитопольцам листовки, как вести себя при "атаке HIMARS", хотя всем известно, что ВСУ работают только по военным объектам
Оккупанты раздают мелитопольцам листовки, как вести себя при "атаке HIMARS", хотя всем известно, что ВСУ работают только по военным объектам
Фото: EPA

Российские войска во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, вероятно, готовят масштабную провокацию, чтобы обвинить украинские силы в атаках на мирных жителей. Об этом 17 августа в Telegram предупреждает управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

Отмечается, что по приказу "гауляйтера" – назначенного оккупантами "губернатора" Запорожья Евгения Балицкого местным жителям раздают листовки, в которых описано, как нужно себя вести, чтобы спастись от попаданий ракет реактивной высокоточной системы HIMARS, которые находятся на вооружении ВСУ.

Стратком ВСУ обращает внимание, что такие "предупреждения" обычно являются поверхностным доказательством коварных намерений россиян – "мол, мы же вас предупреждали".

В страткоме напомнили, что это не первая попытка оккупантов обвинить ВСУ в атаках на мирных жителей.

В этот раз, как считают в страткоме ВСУ, цель возможной кровавой провокации – отвлечь внимание от "полных провалов на всех фронтах, повального "курения в неустановленных местах“, массового дезертирства в РФ, смены командиров и начальников".

"ВСУ никогда не вели и не будут вести обстрелы местного населения", – подчеркивается в сообщении.

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения неоднократно прибегали к "операциям под чужим флагом", в том числе обстреливая мирных жителей и пытаясь переложить ответственность за это на ВСУ.

Одной из таких провокаций, совершенной с целью дискредитировать не только ВСУ, но и американское оружие, стал российский теракт в Оленовке Донецкой области. Оккупанты, устроив взрыв в колонии и убив часть украинских военнопленных, которые там содержались, заявили, что удар был нанесен ракетами, выпущенными из HIMARS.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины в феврале, для захватчиков город играет роль важного административного и логистического центра.

16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому в городе осталось около 70 тыс. жителей".

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

13 августа седьмой день подряд в Мелитополе были слышны взрывы, сообщал Федоров. Он отмечал, что оккупанты планируют создать в городе пункт командования.

14 августа, по данным Федорова, оккупанты начали массовые фильтрационные мероприятия в Мелитополе, ищут партизан.

Теги: Мелитополь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Минкульте прокомментировали решение Госкино о ликвидации Довженко-Центра
В Минкульте прокомментировали решение Госкино о ликвидации Довженко-Центра
  Мать Кузьмы: Как пережить смерть сына? Это не переживается. Это просто в другом измерении
  Мать Кузьмы: Как пережить смерть сына? Это не переживается. Это просто в другом измерении
"Воин, который оставил работу за границей и вернулся защищать страну". Дикусар сообщил о смерти побратима
"Воин, который оставил работу за границей и вернулся защищать страну". Дикусар сообщил о смерти побратима
В Госкино заявили о реорганизации Довженко-Центра. В институции намерения чиновников назвали посягательством на национальную память
В Госкино заявили о реорганизации Довженко-Центра. В институции намерения чиновников назвали посягательством на национальную память
Лопес и Аффлек спустя месяц после регистрации брака пригласили гостей на свадебную вечеринку. СМИ рассказали, где и когда она состоится
Лопес и Аффлек спустя месяц после регистрации брака пригласили гостей на свадебную вечеринку. СМИ рассказали, где и когда она состоится
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z"
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z"
  Каменских рассказала, с кем после возвращения в Украину встретилась в первую очередь
  Каменских рассказала, с кем после возвращения в Украину встретилась в первую очередь
"Такая красавица, вся в маму". Восьмилетняя дочь Пугачевой и Галкина спела песню, которую написала сама. Видео
"Такая красавица, вся в маму". Восьмилетняя дочь Пугачевой и Галкина спела песню, которую написала сама. Видео
"Нежный пожар". Звезда "Крепостной" станцевала на пилоне в поддержку ВСУ. Видео
"Нежный пожар". Звезда "Крепостной" станцевала на пилоне в поддержку ВСУ. Видео
В Украине стартовал нацотбор на "Евровидение 2023". Названо имя музыкального продюсера
В Украине стартовал нацотбор на "Евровидение 2023". Названо имя музыкального продюсера
"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне
"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне
В США скончался 81-летний режиссер "Трои" Вольфганг Петерсен
В США скончался 81-летний режиссер "Трои" Вольфганг Петерсен
"Какое чувство ритма! Как синхронно!" Гордон показал, как они "станцевали" вместе с Кличко
"Какое чувство ритма! Как синхронно!" Гордон показал, как они "станцевали" вместе с Кличко
"Только папа не меняется!" Галкин показал, как выглядел он и его сын Гарри в разные годы
"Только папа не меняется!" Галкин показал, как выглядел он и его сын Гарри в разные годы
Дорофеева, Monatik, Полякова и другие. Восемь украинских знаменитостей, которые уже вернулись в Украину
Дорофеева, Monatik, Полякова и другие. Восемь украинских знаменитостей, которые уже вернулись в Украину
"Я за тебя до конца". Жена командира "Азова" Прокопенко показала фото с мечом, снятое ее супругом
"Я за тебя до конца". Жена командира "Азова" Прокопенко показала фото с мечом, снятое ее супругом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (371090)
2
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (100592)
3
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой (59746)
4
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото (48296)
5
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото (44877)
6
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (35431)
7
Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа (33812)
8
Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео (31693)
 
 
 
 