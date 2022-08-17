Оккупанты, возможно, готовят кровавую провокацию в Мелитополе – стратком ВСУ

Оккупанты раздают мелитопольцам листовки, как вести себя при "атаке HIMARS", хотя всем известно, что ВСУ работают только по военным объектам Фото: EPA

Отмечается, что по приказу "гауляйтера" – назначенного оккупантами "губернатора" Запорожья Евгения Балицкого местным жителям раздают листовки, в которых описано, как нужно себя вести, чтобы спастись от попаданий ракет реактивной высокоточной системы HIMARS, которые находятся на вооружении ВСУ.

Стратком ВСУ обращает внимание, что такие "предупреждения" обычно являются поверхностным доказательством коварных намерений россиян – "мол, мы же вас предупреждали".

В страткоме напомнили, что это не первая попытка оккупантов обвинить ВСУ в атаках на мирных жителей.

В этот раз, как считают в страткоме ВСУ, цель возможной кровавой провокации – отвлечь внимание от "полных провалов на всех фронтах, повального "курения в неустановленных местах“, массового дезертирства в РФ, смены командиров и начальников".

"ВСУ никогда не вели и не будут вести обстрелы местного населения", – подчеркивается в сообщении.

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения неоднократно прибегали к "операциям под чужим флагом", в том числе обстреливая мирных жителей и пытаясь переложить ответственность за это на ВСУ.

Одной из таких провокаций, совершенной с целью дискредитировать не только ВСУ, но и американское оружие, стал российский теракт в Оленовке Донецкой области. Оккупанты, устроив взрыв в колонии и убив часть украинских военнопленных, которые там содержались, заявили, что удар был нанесен ракетами, выпущенными из HIMARS.