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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате двух взрывов в Мелитополе прекратилось вещание оккупантов – мэр

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Оккупанты зашли Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины в феврале
Оккупанты зашли Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины в феврале
Фото: Родной Мелитополь / Facebook

В Мелитополе Запорожской области утром 16 августа случилось два взрыва в районе подстанции, остановилось вещание захваченного российскими оккупантами телевидения. Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в Telegram.

"В 7.00 в Мелитополе зафиксировано два взрыва в районе подстанции. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного рашистами. По предварительной информации, поврежден транзитный кабель", – написал мэр.

Федоров сообщил, что как ни пытается российская пропаганда "промыть мозги" местным жителям у них ничего не получается.

"Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления – обезвреживают все рашистское", – добавил он.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины в феврале. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.

16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому в городе осталось около 70 тыс. жителей".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: взрыв, война, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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