В результате двух взрывов в Мелитополе прекратилось вещание оккупантов – мэр

"В 7.00 в Мелитополе зафиксировано два взрыва в районе подстанции. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного рашистами. По предварительной информации, поврежден транзитный кабель", – написал мэр.
Федоров сообщил, что как ни пытается российская пропаганда "промыть мозги" местным жителям у них ничего не получается.
"Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления – обезвреживают все рашистское", – добавил он.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины в феврале. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.
16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому в городе осталось около 70 тыс. жителей".