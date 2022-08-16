В результате двух взрывов в Мелитополе прекратилось вещание оккупантов – мэр

Оккупанты зашли Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины в феврале Фото: Родной Мелитополь / Facebook

"В 7.00 в Мелитополе зафиксировано два взрыва в районе подстанции. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного рашистами. По предварительной информации, поврежден транзитный кабель", – написал мэр.

Федоров сообщил, что как ни пытается российская пропаганда "промыть мозги" местным жителям у них ничего не получается.

"Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления – обезвреживают все рашистское", – добавил он.