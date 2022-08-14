Оккупанты начали массовые фильтрационные мероприятия в Мелитополе, ищут партизан – мэр

Оккупанты не нашли ни одного партизана в Мелитополе, отметил Федоров Фото: ria-m.tv

Об этом 14 августа в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Со вчерашнего дня в Мелитополе и ближайших населенных пунктах проводятся массовые фильтрационные мероприятия. Но ни одного партизана так и не нашли. Слава мелитопольским партизанам за ежедневные героические успехи в тылу врага", – написал он.

13 августа украинские партизаны взорвали железнодорожный мост в районе Мелитополя, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Минус один железнодорожный мост на юго-западном направлении от Мелитополя равно полное отсутствие российских эшелонов со стороны Крыма. Силы сопротивления настолько помогли мосту "устать", что рашисты не в силах его восстановить уже вторые сутки", – отметил Федоров.

В конце апреля под Мелитополем взорвали железнодорожный мост, по которому оккупанты доставляли оружие и топливо из Крыма.

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