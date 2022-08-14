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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты начали массовые фильтрационные мероприятия в Мелитополе, ищут партизан – мэр

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Оккупанты не нашли ни одного партизана в Мелитополе, отметил Федоров
Оккупанты не нашли ни одного партизана в Мелитополе, отметил Федоров
Фото: ria-m.tv

Российские оккупационные войска начали поиски украинских партизан во временно захваченном Мелитополе Запорожской области.

Об этом 14 августа в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Со вчерашнего дня в Мелитополе и ближайших населенных пунктах проводятся массовые фильтрационные мероприятия. Но ни одного партизана так и не нашли. Слава мелитопольским партизанам за ежедневные героические успехи в тылу врага", – написал он.

13 августа украинские партизаны взорвали железнодорожный мост в районе Мелитополя, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Минус один железнодорожный мост на юго-западном направлении от Мелитополя равно полное отсутствие российских эшелонов со стороны Крыма. Силы сопротивления настолько помогли мосту "устать", что рашисты не в силах его восстановить уже вторые сутки", – отметил Федоров.

В конце апреля под Мелитополем взорвали железнодорожный мост, по которому оккупанты доставляли оружие и топливо из Крыма.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

13 августа седьмой день подряд в Мелитополе были слышны взрывы, сообщал Федоров. Он отмечал, что оккупанты планируют создать в городе пункт командования.

Теги: Россия, Украина, взрыв, оккупация, Мелитополь, партизаны, Запорожская область, мост, война России против Украины, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров, контрнаступление
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