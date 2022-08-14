Оккупанты начали массовые фильтрационные мероприятия в Мелитополе, ищут партизан – мэр

Об этом 14 августа в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.
"Со вчерашнего дня в Мелитополе и ближайших населенных пунктах проводятся массовые фильтрационные мероприятия. Но ни одного партизана так и не нашли. Слава мелитопольским партизанам за ежедневные героические успехи в тылу врага", – написал он.
13 августа украинские партизаны взорвали железнодорожный мост в районе Мелитополя, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Минус один железнодорожный мост на юго-западном направлении от Мелитополя равно полное отсутствие российских эшелонов со стороны Крыма. Силы сопротивления настолько помогли мосту "устать", что рашисты не в силах его восстановить уже вторые сутки", – отметил Федоров.
В конце апреля под Мелитополем взорвали железнодорожный мост, по которому оккупанты доставляли оружие и топливо из Крыма.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
13 августа седьмой день подряд в Мелитополе были слышны взрывы, сообщал Федоров. Он отмечал, что оккупанты планируют создать в городе пункт командования.