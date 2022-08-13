"Ни секунды покоя". В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв седьмой день подряд – мэр

Об этом 13 августа в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.
"Седьмой день наши силы сопротивления не дают рашистам ни секунды покоя, – написал городской голова. – Зафиксирован громкий взрыв в северо-восточной части Мелитополя. Слышали жители всех окрестных районов и даже населенных пунктов вблизи города".
Федоров добавил, что ждет "хорошие новости об очередных потерях русни".
Мощный одиночный взрыв в городе прогремел примерно в 15.45, написало "РИА Мелитополь".
Отмечается, что его слышали также в окрестных селах Константиновка, Вознесенка, Семеновка. Так, у жителей микрорайона в Мелитополе, а также в Приазовье, Семеновке в квартирах и домах дрожали окна.
После взрыва видно задымление, указало "РИА Мелитополь".
Федоров сообщал, что в ночь на 8 августа ВСУ высокоточными ракетами HIMARS нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупантов на промышленных площадках в разных районах Мелитополя.
Вечером 8 августа в западной части Мелитополя было слышно около 10 мощных взрывов, отмечал Федоров.
Вечером 10 августа после взрыва в Мелитополе горело здание сервисного центра МВД, которое захватили оккупанты, написал мэр.
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Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, в конце апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.
По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.
8 августа коллаборанты завезли в оккупированный Мелитополь 700 человек для "массовки", чтобы объявить о подготовке к псевдореферендуму, сообщал Федоров. 10 августа он рассказал, что партизаны повредили в городе штаб партии "Единая Россия", в котором велась подготовка к псевдореферендуму в Запорожской области.