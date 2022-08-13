"Ни секунды покоя". В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв седьмой день подряд – мэр

Об этом 13 августа в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Седьмой день наши силы сопротивления не дают рашистам ни секунды покоя, – написал городской голова. – Зафиксирован громкий взрыв в северо-восточной части Мелитополя. Слышали жители всех окрестных районов и даже населенных пунктов вблизи города".

Федоров добавил, что ждет "хорошие новости об очередных потерях русни".

Мощный одиночный взрыв в городе прогремел примерно в 15.45, написало "РИА Мелитополь".

Отмечается, что его слышали также в окрестных селах Константиновка, Вознесенка, Семеновка. Так, у жителей микрорайона в Мелитополе, а также в Приазовье, Семеновке в квартирах и домах дрожали окна.

После взрыва видно задымление, указало "РИА Мелитополь".

Федоров сообщал, что в ночь на 8 августа ВСУ высокоточными ракетами HIMARS нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупантов на промышленных площадках в разных районах Мелитополя.

Вечером 8 августа в западной части Мелитополя было слышно около 10 мощных взрывов, отмечал Федоров.

Вечером 10 августа после взрыва в Мелитополе горело здание сервисного центра МВД, которое захватили оккупанты, написал мэр.

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