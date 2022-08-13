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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ни секунды покоя". В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв седьмой день подряд – мэр

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После взрыва в Мелитополе видно задымление, отметили СМИ
После взрыва в Мелитополе видно задымление, отметили СМИ
Фото: ria-m.tv

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области взрывы не стихают последнюю неделю.

Об этом 13 августа в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Седьмой день наши силы сопротивления не дают рашистам ни секунды покоя, – написал городской голова. – Зафиксирован громкий взрыв в северо-восточной части Мелитополя. Слышали жители всех окрестных районов и даже населенных пунктов вблизи города".

Федоров добавил, что ждет "хорошие новости об очередных потерях русни".

Мощный одиночный взрыв в городе прогремел примерно в 15.45, написало "РИА Мелитополь".

Отмечается, что его слышали также в окрестных селах Константиновка, Вознесенка, Семеновка. Так, у жителей микрорайона в Мелитополе, а также в Приазовье, Семеновке в квартирах и домах дрожали окна.

После взрыва видно задымление, указало "РИА Мелитополь".

Федоров сообщал, что в ночь на 8 августа ВСУ высокоточными ракетами HIMARS нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупантов на промышленных площадках в разных районах Мелитополя.

Вечером 8 августа в западной части Мелитополя было слышно около 10 мощных взрывов, отмечал Федоров.

Вечером 10 августа после взрыва в Мелитополе горело здание сервисного центра МВД, которое захватили оккупанты, написал мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, в конце апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

8 августа коллаборанты завезли в оккупированный Мелитополь 700 человек для "массовки", чтобы объявить о подготовке к псевдореферендуму, сообщал Федоров. 10 августа он рассказал, что партизаны повредили в городе штаб партии "Единая Россия", в котором велась подготовка к псевдореферендуму в Запорожской области.

Теги: Россия, Украина, взрыв, оккупация, Мелитополь, партизаны, Приазовье, Запорожская область, Семеновка, война России против Украины, задымление, потери России, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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