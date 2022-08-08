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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ночью нанесли удары из HIMARS по российским позициям в Мелитополе, уничтожено много техники и более 100 оккупантов – мэр

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Федоров: Сегодняшняя ночь наиболее результативная
Федоров: Сегодняшняя ночь наиболее результативная
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины минувшей ночью нанесли удары из систем HIMARS по российским позициям в оккупированном Мелитополе Запорожской области. Об этом 8 августа в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Хорошие новости из Мелитополя! Сегодня ночью высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках в разных районах города Мелитополя. По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники. Более 100 российских солдат, находившихся в эту ночь во временных казармах, получили билеты на концерт Кобзона, а их родители уже выбирают модель и цвет автомобиля Lada", – написал Федоров.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон.

"Сегодняшняя ночь наиболее результативная и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS. Ослабление системы ПВО создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении", – подчеркнул мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил Федоров.

Ночью 3 июля ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе, как сообщал мэр, речь шла о базе транспортной авиации, которую те захватили весной.

По информации Федорова, после успешного удара ВСУ по авиабазе мелитопольские коллаборанты "боятся ходить на работу".

По словам мэра, оккупанты угрожают взорвать всю инфраструктуру Мелитополя при отступлении.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Мелитополь, ПВО, Запорожская область, ВСУ, война России против Украины, Иван Федоров, HIMARS
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