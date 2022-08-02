Имена коллаборантов, помогающих в организации "референдума" в Мелитополе, передали в СБУ – мэр

Он отметил, что статья 111-1 Уголовного кодекса Украины "Колаборационная деятельность" касается в том числе проводящих псевдореферендум и тех, кто помогает его организовывать.
"Поэтому старшие и квартальные, которые будут ходить по домам мелитопольцев с так называемым "соцопросом" по поводу будущего псевдореферендума, также будут привлечены к уголовной ответственности", – подчеркнул Федоров.
Мэр напомнил, что санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.
"Имена лиц, ставших на сторону оккупантов, нам известны. Мы передали данные о них в СБУ. Спецслужбы занимаются проверкой относительно их причастности к составлению списков", – рассказал Федоров.
Мэр обратился к мелитопольцам с просьбой информировать о старших по домам и квартальных, проводящих "соцопрос".
Сообщить о коллаборантах можно по электронной почте zradnyk@mlt.gov.ua. Все данные передаются в СБУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".
В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планируется "референдум" и в Луганской области, сообщал глава Луганской ОВА.
По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.
26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой.
В Кремле заявляли в начале июня, что "вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, когда безопасность полностью не обеспечена", но открещивались от ответственности за них.