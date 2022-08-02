Имена коллаборантов, помогающих в организации "референдума" в Мелитополе, передали в СБУ – мэр

Он отметил, что статья 111-1 Уголовного кодекса Украины "Колаборационная деятельность" касается в том числе проводящих псевдореферендум и тех, кто помогает его организовывать.

"Поэтому старшие и квартальные, которые будут ходить по домам мелитопольцев с так называемым "соцопросом" по поводу будущего псевдореферендума, также будут привлечены к уголовной ответственности", – подчеркнул Федоров.

Мэр напомнил, что санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

"Имена лиц, ставших на сторону оккупантов, нам известны. Мы передали данные о них в СБУ. Спецслужбы занимаются проверкой относительно их причастности к составлению списков", – рассказал Федоров.

Мэр обратился к мелитопольцам с просьбой информировать о старших по домам и квартальных, проводящих "соцопрос".

Сообщить о коллаборантах можно по электронной почте zradnyk@mlt.gov.ua. Все данные передаются в СБУ.

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