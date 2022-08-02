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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Имена коллаборантов, помогающих в организации "референдума" в Мелитополе, передали в СБУ – мэр

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По данным украинской разведки, РФ планирует провести новые "референдумы" на оккупированных территориях
По данным украинской разведки, РФ планирует провести новые "референдумы" на оккупированных территориях
Фото: EPA

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров призвал жителей города сообщать о коллаборантах, задействованных в организации псевдореферендума оккупантов. Видеообращение он опубликовал в Telegram.

Он отметил, что статья 111-1 Уголовного кодекса Украины "Колаборационная деятельность" касается в том числе проводящих псевдореферендум  и тех, кто помогает его организовывать.

"Поэтому старшие и квартальные, которые будут ходить по домам мелитопольцев с так называемым "соцопросом" по поводу будущего псевдореферендума, также будут привлечены к уголовной ответственности", – подчеркнул Федоров.

Мэр напомнил, что санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

"Имена лиц, ставших на сторону оккупантов, нам известны. Мы передали данные о них в СБУ. Спецслужбы занимаются проверкой относительно их причастности к составлению списков", – рассказал Федоров.

Мэр обратился к мелитопольцам с просьбой информировать о старших по домам и квартальных, проводящих "соцопрос".

Сообщить о коллаборантах можно по электронной почте zradnyk@mlt.gov.ua. Все данные передаются в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума"В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".

В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планируется "референдум" и в Луганской области, сообщал глава Луганской ОВА.

По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой.

В Кремле заявляли в начале июня, что "вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, когда безопасность полностью не обеспечена", но открещивались от ответственности за них.

Теги: СБУ, референдум, Мелитополь, война России против Украины, Иван Федоров, коллаборационизм
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