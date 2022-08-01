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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты открыли в Запорожской области "рекрутинговый центр" для коллаборантов. Желающих немного, несмотря на "стимулы" – ГУР

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Оккупанты ищут массовку для "акций в поддержку" захватчиков, сообщили в ГУР
Оккупанты ищут массовку для "акций в поддержку" захватчиков, сообщили в ГУР
Фото: ЕРА (архив)

Российские оккупанты открыли в Бердянске Запорожской области "рекрутинговый центр" для тех, кто хочет сотрудничать с захватчиками. Об этом 1 августа в Facebook сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Центр по поиску коллаборантов, по данным ГУР, уже работает, но желающих немного, "даже несмотря на серьезные "материальные стимулы". 

По информации украинской разведки, захватчики ищут коллаборантов на оккупированной территории области, так как им нужны лица, которые будут создавать массовку на так называемых спонтанных акциях в поддержку проведения псевдоферендума.

"Это, по мнению представителей оккупационных администраций, будет способствовать уменьшению градуса недовольства войной. Это также позволит создать соответствующую картинку в телевизоре для граждан РФ. В частности, отмечено прибытие в Мелитополь российских специалистов для проведения пиар-акций", – говорится в релизе. 

Кроме того, по информации ГУР, захватчики, чтобы создать картинку для кремлевских телеканалов, завозят "активистов" с территории оккупированного Крыма. 

"Продолжается ввоз так называемых гуманитарных грузов с территории РФ. Условиями получения "гуманитарки" или ее денежной компенсации является участие в так называемых акциях поддержки оккупационного режима и предоставление личных паспортных данных. Для координации действий создано общественное движение "Мы вместе с Россией". Его задача – организация проплаченных "массовых акций в поддержку "референдума". Курировать вопросы распределения "гуманитарки" и проведения акций назначаются местные жители с пророссийскими взглядами и представители партии "Единая Россия". 

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid02m2DFMhaCu6GGLioGTyVMF4ct7kdsFhvR3JToa8FQqgKqjsm3N7wXRiLQSfYzVNpfl

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума"В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".

Согласно информации СБУ, в Херсонской области оккупанты хотят отвести основную роль в организации и проведении псевдореферендума о "присоединении" региона к РФ прокремлевской организации "Волонтеры zа Россию".

Ее участники должны рассредоточиться по территории оккупированного региона с целью имитации поддержки захватчиков местными жителями и создания картинки для пропагандистского телевидения РФ и организовать более 140 одновременных пророссийских пикетов, в том числе более 30 – в Херсоне. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: референдум, разведка, Запорожская область, Бердянск, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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