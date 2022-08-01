Оккупанты открыли в Запорожской области "рекрутинговый центр" для коллаборантов. Желающих немного, несмотря на "стимулы" – ГУР

Оккупанты ищут массовку для "акций в поддержку" захватчиков, сообщили в ГУР Фото: ЕРА (архив)

Центр по поиску коллаборантов, по данным ГУР, уже работает, но желающих немного, "даже несмотря на серьезные "материальные стимулы".

По информации украинской разведки, захватчики ищут коллаборантов на оккупированной территории области, так как им нужны лица, которые будут создавать массовку на так называемых спонтанных акциях в поддержку проведения псевдоферендума.

"Это, по мнению представителей оккупационных администраций, будет способствовать уменьшению градуса недовольства войной. Это также позволит создать соответствующую картинку в телевизоре для граждан РФ. В частности, отмечено прибытие в Мелитополь российских специалистов для проведения пиар-акций", – говорится в релизе.

Кроме того, по информации ГУР, захватчики, чтобы создать картинку для кремлевских телеканалов, завозят "активистов" с территории оккупированного Крыма.

"Продолжается ввоз так называемых гуманитарных грузов с территории РФ. Условиями получения "гуманитарки" или ее денежной компенсации является участие в так называемых акциях поддержки оккупационного режима и предоставление личных паспортных данных. Для координации действий создано общественное движение "Мы вместе с Россией". Его задача – организация проплаченных "массовых акций в поддержку "референдума". Курировать вопросы распределения "гуманитарки" и проведения акций назначаются местные жители с пророссийскими взглядами и представители партии "Единая Россия".