Зеленский создал в Приморске Запорожской области городскую военную администрацию

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".
Начальником новообразованной администрации Зеленский назначил Светлану Македонскую.
51-летняя Македонская – депутат Запорожского областного совета, беспартийная, входит в депутатскую фракцию "Слуги народа".
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Запорожье оккупанты не смогли взять.
Приморск захвачен российскими военными.