Зеленский создал в Приморске Запорожской области городскую военную администрацию

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".

Начальником новообразованной администрации Зеленский назначил Светлану Македонскую.

51-летняя Македонская – депутат Запорожского областного совета, беспартийная, входит в депутатскую фракцию "Слуги народа".

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Запорожье оккупанты не смогли взять.

Приморск захвачен российскими военными.