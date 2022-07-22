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Зеленский создал в Приморске Запорожской области городскую военную администрацию

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Указ Зеленского датирован 22 июля
Указ Зеленского датирован 22 июля
Фото: Офіс Президента України / Facebook

22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Запорожской области Приморской городской военной администрации Бердянского района. Документ опубликован на сайте главы государства.

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".

Начальником новообразованной администрации Зеленский назначил Светлану Македонскую.

51-летняя Македонская – депутат Запорожского областного совета, беспартийная, входит в депутатскую фракцию "Слуги народа".

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Запорожье оккупанты не смогли взять.

Приморск захвачен российскими военными.

Теги: оккупация, Бердянск, вторжение, указ, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, президент, Приморск, российские оккупанты
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