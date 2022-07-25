Военный КамАЗ россиян переехал легковушку с ребенком в Запорожской области: никто не выжил

По его данным, инцидент произошел на трассе между Мелитополем и Бердянском. Грузовик наехал на машину с тремя местными жителями.

Двое взрослых и один ребенок погибли на месте, говорится в сообщении.

"Это даже нельзя назвать зверством, ведь рашисты точно не люди и хуже самых диких животных. Надеюсь, застанут ад при жизни от наших военных", – написал городской голова.