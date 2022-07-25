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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военный КамАЗ россиян переехал легковушку с ребенком в Запорожской области: никто не выжил

Авария произошла между Мелитополем и Бердянском
Авария произошла между Мелитополем и Бердянском
Фото: ЕРА

В оккупированной части Запорожской области 25 июля КамАЗ российских оккупантов раздавил легковой автомобиль с мирными жителями, об этом сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его данным, инцидент произошел на трассе между Мелитополем и Бердянском. Грузовик наехал на машину с тремя местными жителями. 

Двое взрослых и один ребенок погибли на месте, говорится в сообщении.

"Это  даже нельзя назвать зверством, ведь рашисты точно не люди и хуже самых диких животных. Надеюсь, застанут ад при жизни от наших военных", – написал городской голова.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

По данным Офиса генпрокурора, в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине  пострадали 1044 ребенка. По состоянию на утро 25 июля 2022 года официальное число погибших – 358. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 362, Харьковской – 194, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 55, Херсонской – 54, Запорожской – 40.

Теги: Мелитополь, Запорожская область, Бердянск, дети, война России против Украины, погибшие, Иван Федоров
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