Военный КамАЗ россиян переехал легковушку с ребенком в Запорожской области: никто не выжил

По его данным, инцидент произошел на трассе между Мелитополем и Бердянском. Грузовик наехал на машину с тремя местными жителями.
Двое взрослых и один ребенок погибли на месте, говорится в сообщении.
"Это даже нельзя назвать зверством, ведь рашисты точно не люди и хуже самых диких животных. Надеюсь, застанут ад при жизни от наших военных", – написал городской голова.
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
По данным Офиса генпрокурора, в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали 1044 ребенка. По состоянию на утро 25 июля 2022 года официальное число погибших – 358. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 362, Харьковской – 194, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 55, Херсонской – 54, Запорожской – 40.