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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"We'll be back!" Смелянский сообщил, что "Укрпошта" с 1 августа работает только на подконтрольной Киеву территории

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Смелянский уверен, что "Укрпошта" вернется в деоккупированные районы Херсонской и Запорожской областей
Смелянский уверен, что "Укрпошта" вернется в деоккупированные районы Херсонской и Запорожской областей
Фото: depositphotos.com (архив)

С 1 августа "Укрпошта" работает только на подконтрольной правительству Украины территории. Об этом гендиректор госкомпании Игорь Смелянский сообщил в Telegram.

Он рассказал, что до конца июля "Укрпошта" продолжала работать на оккупированных территориях Запорожской области – "несмотря на все препятствия и благодаря героической работе сотрудников" компания доставляла пенсии, принимала и перечисляла платежи за коммунальные услуги, а также доставляла продукты. 

"Делать это больше нет возможности. Но есть значительная угроза жизни работников и угроза ограбления со стороны "сбора блатных и шайки нищих" бойцов российской армии, подкрепленной "лучшими" бойцами так называемых "ЛНР/ДНР". Они не дают нам доставлять пенсии, потому что им нужно собрать номера паспортов от пенсионеров для "референдумов" в обмен на пенсии в "деревянной валюте" обычным для них шантажом. По-другому они не могут", – написал Смелянский. 

Херсонская дирекция компании временно закрылась с 1 июля.  

Смелянский поблагодарил всех сотрудников "Укрпошти", которые делали все возможное и невозможное, а также отметил, что были и предатели. 

"Хочу сказать и тем, кто до конца честно выполнял свою работу, и тем, кто перешел (или думает перейти) на сторону зла, словами Терминатора: "We'll be back!" Мы вернемся, я точно это знаю. Как мы вернулись в Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. И не просто вернемся, а с новыми отделениями, как это сегодня произошло в Тростянце, который получил значительные повреждения от "освободителей". Теперь новое, красивое отделение открыто в самом центре Тростянца. И оно не последнее. Я обещал команде приехать на открытие следующего и обязательно это сделаю", – добавил он. 

Глава "Укрпошти" сообщил, что намерен лично открыть после деоккупации новые отделения в Херсоне, в Луганской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях, а также в Крыму. 

"Потому что как директор Крымской, Луганской и Херсонской дирекций (отныне) отвечаю за развитие сети отделений. А после "крепких руководителей", которых Россия присылает из Хабаровска и других "убитых" регионов, работы, как я вижу, будет много", – подчеркнул Смелянский. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: референдум, пенсии, паспорт, Херсонская область, Запорожская область, война России против Украины, Укрпошта, Игорь Смелянский
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