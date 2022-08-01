"We'll be back!" Смелянский сообщил, что "Укрпошта" с 1 августа работает только на подконтрольной Киеву территории

Он рассказал, что до конца июля "Укрпошта" продолжала работать на оккупированных территориях Запорожской области – "несмотря на все препятствия и благодаря героической работе сотрудников" компания доставляла пенсии, принимала и перечисляла платежи за коммунальные услуги, а также доставляла продукты.

"Делать это больше нет возможности. Но есть значительная угроза жизни работников и угроза ограбления со стороны "сбора блатных и шайки нищих" бойцов российской армии, подкрепленной "лучшими" бойцами так называемых "ЛНР/ДНР". Они не дают нам доставлять пенсии, потому что им нужно собрать номера паспортов от пенсионеров для "референдумов" в обмен на пенсии в "деревянной валюте" обычным для них шантажом. По-другому они не могут", – написал Смелянский.

Херсонская дирекция компании временно закрылась с 1 июля.

Смелянский поблагодарил всех сотрудников "Укрпошти", которые делали все возможное и невозможное, а также отметил, что были и предатели.

"Хочу сказать и тем, кто до конца честно выполнял свою работу, и тем, кто перешел (или думает перейти) на сторону зла, словами Терминатора: "We'll be back!" Мы вернемся, я точно это знаю. Как мы вернулись в Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. И не просто вернемся, а с новыми отделениями, как это сегодня произошло в Тростянце, который получил значительные повреждения от "освободителей". Теперь новое, красивое отделение открыто в самом центре Тростянца. И оно не последнее. Я обещал команде приехать на открытие следующего и обязательно это сделаю", – добавил он.

Глава "Укрпошти" сообщил, что намерен лично открыть после деоккупации новые отделения в Херсоне, в Луганской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях, а также в Крыму.

"Потому что как директор Крымской, Луганской и Херсонской дирекций (отныне) отвечаю за развитие сети отделений. А после "крепких руководителей", которых Россия присылает из Хабаровска и других "убитых" регионов, работы, как я вижу, будет много", – подчеркнул Смелянский.