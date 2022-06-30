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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"С рублями, оккупантами и предателями не работаем". Херсонская дирекция "Укрпошти" прекращает работу на захваченной РФ территории

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Глава "Укрпошти" подчеркнул, что немецко-фашистские захватчики "тоже захватили немало стран в первое время, но потом их спустили с небес на землю"
Глава "Укрпошти" подчеркнул, что немецко-фашистские захватчики "тоже захватили немало стран в первое время, но потом их спустили с небес на землю"
Фото: depositphotos.com

Херсонская дирекция акционерного общества "Укрпошта" с 1 июля временно прекращает деятельность. Об этом генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский сообщил в Telegram.

"Сложилась ситуация, в которой мы не можем продолжать работу в оккупированной Херсонской области, потому что с рублями, предателями и оккупантами мы не работаем. Согласно моему приказу, мы временно прекращаем деятельность Херсонской дирекции "Укрпошти" на временно оккупированной территории с 1 июля", – заявил Смелянский.

Он отметил, что на территории, которая находится под контролем Украины, компания продолжает выплачивать пенсии и субсидии в обычном режиме. Смелянский уверен, что эти территории будут расширяться с каждым новым днем.

"С начала оккупации мы непрерывно помогали и поддерживали нашу херсонскую команду. Всем работникам за июнь будет выплачена полная заработная плата. Также тем работникам, кто оставался до конца, будет предоставлена материальная помощь. Работникам, которые выедут на территорию, подконтрольную Украине, мы поможем с трудоустройством в отделениях, где это возможно. Мы продолжим поддерживать всех, кто в этом нуждается, потому что вы – часть "Укрпошти", – написал Смелянский.

Гендиректор поблагодарил херсонскую команду компании, которая отважно доставляла пенсии и гуманитарную помощь, и пообещал оставаться с ней на связи.

"Есть еще один вопрос, требующий ответа: "Это уже навсегда?" Сегодня в регионе, близком к Херсону, общался с нашими ребятами из ВСУ. Так вот, им, тем, кто спит в окопах, такие вопросы не очень бы понравились. Военные защищают нас ценой своей жизни. Оккупация россиянами украинских территорий – явление временное, немецко-фашистские захватчики тоже захватили немало стран в первое время, но потом их спустили с небес на землю, с Россией будет так же! Верим в нашу победу, верим в ВСУ!" – резюмировал Смелянский.

В Херсонской области оккупанты давят на педагогов, медиков, работников коммунальных и других предприятий, сообщали в Офисе президента. В июне ряд собраний, на которых оккупанты принуждают людей к сотрудничеству, прошли в "Укрпошті", облэнерго, "Херсонгазі".

В "Херсоноблэнерго" сообщали, что с 27 июня оператор частично утратил контроль над электросетями Херсонской области после того, как ряд объектов захватили оккупанты с помощью коллаборантов.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: почта, пенсии, оккупация, Херсонская область, война России против Украины, Укрпошта, Игорь Смелянский, российские оккупанты
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