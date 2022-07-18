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Профсоюз "Укрэнергомашин" обратился к Зеленскому с просьбой помочь сохранить "Мегабанк"

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"Мегабанк" стал первым и на сегодня единственным банком, который признан неплатежеспособным во время войны
"Мегабанк" стал первым и на сегодня единственным банком, который признан неплатежеспособным во время войны
Фото: finbalance.com.ua

Чтобы решить ситуацию вокруг харьковского "Мегабанка", нужно применить план частичной национализации, об этом заявил профсоюз государственного АО "Украинские энергетические машины" в открытом письме за подписью главы профсоюза Николая Турчина к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Документ опубликован на сайте предприятия.

В профсоюзе просят не допустить ликвидации банка, так как такое решение приведет к приостановке работы стратегически важного предприятия и поставит под угрозу выполнение контрактов по обеспечению энергетической безопасности страны. 

"Во избежание катастрофической ситуации существует правовой механизм решения вопроса. Собственником AT "Мегабанк" может стать Министерство финансов Украины, которое позволит сохранить банковское учреждение, а значит – и средства AT "Украинские энергетические машины" и те проекты, которые реализовывались совместно с банком. В дальнейшем Минфин осуществляет продажу банка заинтересованному инвестору. Смена владельца банка происходит в три этапа, – сказано в письме. – Первый этап – собственником становится Министерство финансов Украины, в результате заключения договора с Фондом гарантирования вкладов по стоимости 1 грн. Второй этап – проводится процедура bail-in – конвертация обязательств крупных кредиторов в акции банка. Владельцами банка станут Минфин Украины, АТ "Укрэнергомашины" и другие кредиторы", – отмечается в письме.

В комментарии агентству "РБК-Украина" генеральный директор АО "Укрэнергомашины" Виктор Субботин заявил, что инвестором может стать "Укрпошта", так как эта компания заявляла о намерении создать "почтовый банк".

"Укрэнергомашины" отмечают, что  на счетах предприятия в "Мегабанке" находится 1,5 млрд грн, из них числе 0,8 млрд грн депозитов были залогом под банковские гарантии в рамках реализации проекта с "Укргидроэнерго". Этот проект финансируется с привлечением кредитных средств ЕБРР и Европейского инвестиционного банка. Кредитором банка является Минфинистерство финансов, размер задолженности по проекту "Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации" составляет 500 млн грн.

В обращении отмечается, что если банк будет выведен с рынка, то сорвется как сотрудничество с "Украинскими энергетическими машинами", так и проекты с вложениями ЕБРР и ЕИБ,  в том числе реконструкция гидроэлектростанций "Укргидроэнерго". 

"В настоящее время ни одним из государственных органов не принято решение об осуществлении процедуры вывода АО "Мегабанк" с рынка с участием государства. Представляется, что только Ваше личное вмешательство и волевое решение может исправить описанную ситуацию и спасти наше предприятие", – указано в письме к Зеленскому. 

Контекст:

"Мегабанк" стал первым и на сегодня единственным банком, который признан неплатежеспособным во время войны и сейчас находится под управлением Фонда гарантирования вкладов физлиц. В августе 2021 года Нацбанк провел в банке внеплановую проверку, на основании которой предъявил финучреждению ряд претензий. Представители банка сообщили, что осенью 2021 года оспорили в суде результаты внеплановой проверки. Накануне полномасштабного российского вторжения суд, по их словам, признал проверку незаконной. Полный текст решения стороны получили на руки в начале июля. Но по новому законодательству, принятому после национализации "ПриватБанка", государство имеет право продолжать процедуру ликвидации, несмотря на решения судов, писало издание Delo.ua.

Теги: инвестиции, банки, Министерство финансов, Виктор Субботин, ЕБРР, ЕИБ, Нацбанк, МЕГАБАНК, Укрпошта, финансы, национализация, Укргидроэнерго, Минфин
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