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Украинский "Альфа-Банк" меняет название, чтобы не ассоциироваться с Россией – СМИ

Трое самых крупных акционеров банка россияне
Трое самых крупных акционеров банка – россияне
Фото: Альфа-Банк Україна / Facebook (архив)

Украинский "Альфа-Банк" станет "Сенс Банком", сообщил 11 июля FinClub со ссылкой на уведомление банка для Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

На английском языке банк будет именоваться Joint Stock Company Sense Bank, утверждает издание.

FinClub отметил, что на российских акционеров "Альфа-Банка" наложены санкции, в связи с чем Национальный банк Украины отстранил их от управления банком и назначил независимым их представителем болгарского экономиста Симеона Дянкова, который заявлял, что "банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда".

Издание подчеркивает, что мобильное приложение "Альфа-Банка" уже несколько лет называется Sense SuperApp.

Согласно данным НБУ на 14 марта, больше всего акций "Альфа-Банка" имеют российские бизнесмены Андрей Косогов (почти 41%), Михаил Фридман (почти 33%) и Петр Авен (12,4%).

Контекст:

28 февраля Евросоюз ввел санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе Авена и Фридмана – из-за тесных связей с российскими властями. Бизнесмены также находятся под персональными санкциями Великобритании, где они проживают, и Канады. Фридман и Авен оспорили санкции ЕС в суде.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону миллиардер, бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев назвал Фридмана в числе людей, которые финансировали Путина, "шпиговали деньгами и прочим, лишь бы сохраниться".

Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд (11-я строчка в рейтинге самых богатых россиян), состояние Авена – $4,3 млрд.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, НБУ, банки, Михаил Фридман, Альфа-Банк, Петр Авен
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