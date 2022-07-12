Украинский "Альфа-Банк" меняет название, чтобы не ассоциироваться с Россией – СМИ

На английском языке банк будет именоваться Joint Stock Company Sense Bank, утверждает издание.
FinClub отметил, что на российских акционеров "Альфа-Банка" наложены санкции, в связи с чем Национальный банк Украины отстранил их от управления банком и назначил независимым их представителем болгарского экономиста Симеона Дянкова, который заявлял, что "банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда".
Издание подчеркивает, что мобильное приложение "Альфа-Банка" уже несколько лет называется Sense SuperApp.
Согласно данным НБУ на 14 марта, больше всего акций "Альфа-Банка" имеют российские бизнесмены Андрей Косогов (почти 41%), Михаил Фридман (почти 33%) и Петр Авен (12,4%).
28 февраля Евросоюз ввел санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе Авена и Фридмана – из-за тесных связей с российскими властями. Бизнесмены также находятся под персональными санкциями Великобритании, где они проживают, и Канады. Фридман и Авен оспорили санкции ЕС в суде.
В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону миллиардер, бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев назвал Фридмана в числе людей, которые финансировали Путина, "шпиговали деньгами и прочим, лишь бы сохраниться".
Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд (11-я строчка в рейтинге самых богатых россиян), состояние Авена – $4,3 млрд.