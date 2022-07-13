Национализация "Мегабанка" обойдется дешевле ликвидации – СМИ

Он подчеркивает, что "Мегабанк" стал первым и на сегодня единственным банком, который признан неплатежеспособным во время войны и сейчас находится под управлением Фонда гарантирования вкладов физлиц.

В августе 2021 года Нацбанк провел в банке внеплановую проверку, на основании которой предъявил финучреждению ряд претензий, пишет журналист. Формально, отмечает он, замечания были связаны с невыполнением плана действий по итогам этой проверки, поэтому в феврале банк был признан проблемным. При этом после начала широкомасштабного вторжения России "Мегабанк" не получил рефинансирования, по данным представителей банка, официально отказ был связан с тем, что на 24 февраля у банка не было проблем с ликвидностью. Филипенко пишет, что, несмотря на военное положение, Нацбанк не пошел навстречу банку и не дал возможности зарегистрировать плановое увеличение капитала банка. В результате в июне банк признали неплатежеспособным.

Представители банка сообщили, что еще осенью 2021 года оспорили в суде результаты внеплановой проверки. Накануне полномасштабного российского вторжения суд, по их словам, признал проверку незаконной. Полный текст решения стороны получили на руки в начале июля.

"Но знаменитый "антиколомойский" закон, принятый во избежание "отката" по кейсу "ПриватБанка", дает возможность проводить процедуры по выведению банка с рынка, вплоть до ликвидации, вне зависимости от того, какие решения принимают суды. Если окажется, что Нацбанк неправ, то финансовые претензии нужно выставлять не ему, а правительству и уже с госбюджета взыскивать ущерб акционеров и клиентов", – пишет автор.

Со ссылкой на акционеров банка и опрошенных экспертов он отмечает, что одним из оптимальных вариантов решения проблемы будет национализация.

"В случае ликвидации финучреждения, за которую негласно выступает Нацбанк, события будут разворачиваться не лучшим образом для государства. Во-первых, придется признать потерю порядка 1,5 млрд грн. средств "Укрэнергомашин", которые "застряли" на счетах "Мегабанка". Из них почти 900 млн грн – это депозиты, которые выступили залогом под банковские гарантии по проектам модернизации гидроэлектростанций днепровского каскада, что в свою очередь является частью большой программы по обеспечению энергетической безопасности страны", – сказано в материале.

Основной акционер банка Виктор Субботин отметил, что в результате остановится целый ряд процессов.

"Блокирование работы УЭМ, скорее всего, приведет к его банкротству, потере уже существующих контрактов на 8,4 млрд грн., заморозке проектов с "Укргидроэнерго" и "Энергоатомом", потере работы пятитысячным коллективом в прифронтовом регионе, где и так не лучшая ситуация с рабочими местами. Не говоря уже о 250 млн грн., которые УЭМ должны были заплатить в госказну в качестве налогов. Общие убытки для государства, которое является акционером предприятия, будут колоссальными", – считает он.

Автор статьи отмечает, что около 4,5 млрд грн придется потратить на выплаты вкладчикам, Фонд гарантирования вкладов физлиц берет эти деньги в долг у правительства. Также около 0,5 млрд грн потеряет Минфин, так как именно это министерство выступает гарантом по ряду кредитных обязательств банка и должно будет их погасить из-за признания "Мегабанка" неплатежеспособным. Итоговая стоимость ликвидации банка начинается с 6,5 млрд грн, делает вывод журналист.

По его информации, альтернатива – это привлечение инвестора, который создаст переходный банк или либо докапитализирует существующий и таким образом продолжит его работу. Фонд гарантирования продлил поиск инвестора до 12 июля. Субботин предложил, чтобы таким инвестором выступили "Укрэнергомашины", Министерство финансов или один из провайдеров финансовых услуг из ЕС. По данным экс-главы правления банка Алексея Яценко, ориентировочно на докапитализацию нужно 0,5–1 млрд грн: это сумма, которую банк не успел получить от акционеров в связи с тем, что началась война, пишет Филипенко.

"Наиболее приемлемым вариантом было бы привлечение в качестве инвестора Министерства финансов. Ведь все ключевые финансовые потоки и так завязаны на него: "Укрэнергомашины" – это госпредприятие, выплаты вкладчикам – из бюджета, выплаты по госгарантиям – из бюджета", – сказано в статье.

Так как акционерами банка являются международные финансовые организации, вся отчетность регулярно проходила аудит компаний "большой четверки", подчеркивает автор.

"За прошлый год мы полностью выровняли все показатели по залогам и резервам. Поэтому, если смотреть на ситуацию объективно, Минфин получит работающий, а не проблемный банк", – сказал Яценко.