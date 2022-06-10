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Юрист Гутовская добилась в Лондонском суде решения об аресте владельца украинского банка-банкрота

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Ольга Гутовская: Мы удовлетворены указом об аресте и благодарны суду за возможность добиться справедливости
Ольга Гутовская: Мы удовлетворены указом об аресте и благодарны суду за возможность добиться справедливости
Фото: unn.com.ua

Высокий суд Лондона 19 мая 2022 года принял решение об аресте бывшего владельца обанкротившегося украинского банка "Фортуна" и группы компаний "Фактор" Сергея Тищенко. Об этом 10 июня сообщило агентство УНН со ссылкой на юриста, директора английской финансовой компании WWRT Limited Ольгу Гутовскую.

"Дело в Высоком суде было начато в 2020 году по иску WWRT Limited (дело №BL-2020-001416). Ранее по ходатайству WWRT Limited указом от 4 сентября 2020 года Высокий суд Лондона наложил арест на имущество Тищенко стоимостью £65 млн ($81,25 млн или около 2 млрд грн). Я горжусь профессионализмом своих коллег в WWRT Limited и Gutovska & Partners, которые ведут это и другие дела WWRT Limited в Лондоне. Мы удовлетворены указом об аресте и благодарны суду за возможность добиться справедливости", – заявила Гутовская.

Истец утверждает, что Тищенко вместе со своей бывшей женой Еленой Тищенко похитили из банка около $100 млн. "Фортуна-банк" был признан неплатежеспособным и ликвидирован в 2017 году. 

По информации УНН, полиция Англии разыскивает Тищенко для заключения под стражу в тюрьму Белмарш. УНН отмечает, что в тюрьме Белмарш на юго-западе Лондона содержатся террорист Хашем Абэди, а также основатель Wikileaks Джулиан Ассанж.

Гутовская живет и работает в Великобритании, является управляющим партнером международной юридической фирмы Gutovska & Partners, а также владельцем мажоритарного пакета акций и директором WWRT Limited. Компания Gutovska & Partners предоставляет услуги в сфере разрешения споров и коммерческого права по всему миру, а также занимается реструктуризацией и взысканием долгов.

"Известно, что Гутовская добивается ареста и в отношении других владельцев украинских банков-банкротов, обвиняемых в мошенничестве и похищении средств", – пишет агентство.

Теги: Украина, Великобритания, Англия, банки, тюрьма, арест, юрист, финансы, Высокий суд Лондона, суд
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