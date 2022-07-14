Украиские банки остаются прибыльными во время войны – НБУ

Матузка: Сегодня работают более 85% отделений крупных банков по сравнению с 55% на начало марта Фото: bank.gov.ua

По его словам, опасения по поводу панических оттоков средств не реализовались, напротив, банки довольно успешно справились с вызовами операционной деятельности, возникшими в первые месяцы полномасштабной войны.

Всего в стране, по данным регулятора, сегодня работают более 85% отделений крупных банков по сравнению с 55% на начало марта. Отделения открываются при условии, что жизни и здоровью клиентов и работников ничего не угрожает, пишет Матузка.

Чистая прибыль украинских банков за пять месяцев 2022 года по сравнению с прошлым годом выросла более чем на 30%, подчеркнул заместитель главы Нацбанка.

"Банковский сектор остается операционно прибыльным, несмотря на более низкие, в результате военных действий, темпы роста доходов", – отметил он.

Он сообщил, что банки постепенно начали признавать ухудшение качества кредитов, вызванное войной. Почти треть кредитного портфеля (27,6%) признано "неработающим".

Но, по оценкам НБУ, у большинства банков есть достаточный капитал, чтобы покрыть эти риски.