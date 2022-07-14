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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украиские банки остаются прибыльными во время войны – НБУ

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Матузка: Сегодня работают более 85% отделений крупных банков по сравнению с 55% на начало марта
Матузка: Сегодня работают более 85% отделений крупных банков по сравнению с 55% на начало марта
Фото: bank.gov.ua

С момента начала войны до 1 июля гривневые вклады частных лиц в украинских банках выросли более чем на 20%. Об этом заместитель главы Национального банка Украины Ярослав Матузка пишет в колонке для "Нового времени".

По его словам, опасения по поводу панических оттоков средств не реализовались, напротив, банки довольно успешно справились с вызовами операционной деятельности, возникшими в первые месяцы полномасштабной войны.

Всего в стране, по данным регулятора, сегодня работают более 85% отделений крупных банков по сравнению с 55% на начало марта. Отделения открываются при условии, что жизни и здоровью клиентов и работников ничего не угрожает, пишет Матузка.

Чистая прибыль украинских банков за пять месяцев 2022 года по сравнению с прошлым годом выросла более чем на 30%, подчеркнул заместитель главы Нацбанка.

"Банковский сектор остается операционно прибыльным, несмотря на более низкие, в результате военных действий, темпы роста доходов", – отметил он.

Он сообщил, что банки постепенно начали признавать ухудшение качества кредитов, вызванное войной. Почти треть кредитного портфеля (27,6%) признано "неработающим".

Но, по оценкам НБУ, у большинства банков есть достаточный капитал, чтобы покрыть эти риски.

Контекст:

Перед открытым вторжением российских войск в Украину банковская система готовилась к работе в чрезвычайных ситуациях. Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова сообщила "24 каналу" в интервью, которое было опубликовано 17 июня. "Мы готовились с 2015 года. Война у нас в стране началась еще в 2014 году, и после относительной нормализации ситуации в 2015 году мы начали готовить все необходимые внутренние документы и процессы для того, чтобы иметь возможность работать в случае ухудшения ситуации", – сказала она.

Теги: НБУ, банки, прибыль, Ярослав Матузка
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