Банковской системе Украины помог адаптироваться к войне "ковидный" локдаун – Нацбанк

"Мы готовились к работе в чрезвычайных условиях с 2015 года. Война у нас в стране началась еще в 2014 году, и после относительной нормализации ситуации в 2015 году мы начали готовить все необходимые внутренние документы и процессы для того, чтобы иметь возможность работать в случае ухудшения ситуации", – сказала она.

Первый замглавы НБУ отметила, что в 2021 году были дополнительно актуализированы планы бесперебойной работы регулятора.

"Нам также помог "ковидный" локдаун, когда не только Национальный банк, но и вся банковская система перешла на работу в онлайне: начиная от обслуживания клиентов до проведения совещаний через Zoom. Поэтому определенным образом процессы уже настроены на возможность работать дистанционно. Мы упростили очень много процедур для банков относительно идентификации клиентов, подачи документов в электронном виде и так далее, то есть операционно банки были готовы к дистанционной работе", – объяснила Рожкова.

По ее словам, в целом в начале полномасштабной войны банковская система Украины "сработала на "отлично".

Война России против Украины. Главное (обновляется)