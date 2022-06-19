ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Банковской системе Украины помог адаптироваться к войне "ковидный" локдаун – Нацбанк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рожкова считает, что банковская система Украины "сработала на "отлично"
Рожкова считает, что банковская система Украины "сработала на "отлично"
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Перед открытым вторжением российских войск в Украину банковская система готовилась к работе в чрезвычайных ситуациях. Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова сообщила "24 каналу" в интервью, которое было опубликовано 17 июня.

"Мы готовились к работе в чрезвычайных условиях с 2015 года. Война у нас в стране началась еще в 2014 году, и после относительной нормализации ситуации в 2015 году мы начали готовить все необходимые внутренние документы и процессы для того, чтобы иметь возможность работать в случае ухудшения ситуации", – сказала она.

Первый замглавы НБУ отметила, что в 2021 году были дополнительно актуализированы планы бесперебойной работы регулятора.

"Нам также помог "ковидный" локдаун, когда не только Национальный банк, но и вся банковская система перешла на работу в онлайне: начиная от обслуживания клиентов до проведения совещаний через Zoom. Поэтому определенным образом процессы уже настроены на возможность работать дистанционно. Мы упростили очень много процедур для банков относительно идентификации клиентов, подачи документов в электронном виде и так далее, то есть операционно банки были готовы к дистанционной работе", – объяснила Рожкова.

По ее словам, в целом в начале полномасштабной войны банковская система Украины "сработала на "отлично".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.

В Национальном банке Украины прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверил, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".

С 3 июня НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Регулятор надеется, что это поможет "защитить гривневые доходы и сбережения граждан, увеличить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютном рынке и увеличить возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны".

Теги: НБУ, банки, война, вторжение, банковская система, война России против Украины, Екатерина Рожкова, локдаун
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бен Стиллер вслед за Анджелиной Джоли прибыл во Львов. Видео
Бен Стиллер вслед за Анджелиной Джоли прибыл во Львов. Видео
"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии
"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии
Харчишин о решении EBU не проводить "Евровидение 2023" в Украине: Либо вместе победим зло, либо пусть идут вслед за русским кораблем
Харчишин о решении EBU не проводить "Евровидение 2023" в Украине: Либо вместе победим зло, либо пусть идут вслед за русским кораблем
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы
  "До конкурса еще год, все будет хорошо к тому времени". Джонсон заявил, что "Евровидение 2023" должно пройти в Украине
  "До конкурса еще год, все будет хорошо к тому времени". Джонсон заявил, что "Евровидение 2023" должно пройти в Украине
Гейтс дал совет, как позитивно влиять на мир
Гейтс дал совет, как позитивно влиять на мир
"Сзади у него чуть ниже спины написано "Родина". Галкин на концерте в Израиле высмеял Путина. Видео
"Сзади у него чуть ниже спины написано "Родина". Галкин на концерте в Израиле высмеял Путина. Видео
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео
"Либо открыто осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта". Сопродюсер Wellboy поставил проживающему за границей Бардашу ультиматум
"Либо открыто осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта". Сопродюсер Wellboy поставил проживающему за границей Бардашу ультиматум
Умер звезда фильма "И бог создал женщину" Жан-Луи Трентиньян
Умер звезда фильма "И бог создал женщину" Жан-Луи Трентиньян
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению
  Покровский – Баскову: Мне не нравятся, Коля, бл...дь, твои губы. Слышал? Появлюсь в Москве, приду к тебе, посмотрю в глаза
  Покровский – Баскову: Мне не нравятся, Коля, бл...дь, твои губы. Слышал? Появлюсь в Москве, приду к тебе, посмотрю в глаза
"Шкода за неньку Україну, культуру! І за дядь Юру". Wellboy заявил о прекращении сотрудничества с Бардашем, который выехал из Украины
"Шкода за неньку Україну, культуру! І за дядь Юру". Wellboy заявил о прекращении сотрудничества с Бардашем, который выехал из Украины
"Приехала только Оля. Шоу-бизнес такой шоу-бизнес". Продюсер Поляковой заявил, что ее коллеги не поехали на благотворительный концерт в Грузию
"Приехала только Оля. Шоу-бизнес такой шоу-бизнес". Продюсер Поляковой заявил, что ее коллеги не поехали на благотворительный концерт в Грузию
"Это хит". Служащий в ВСУ Положинский показал, как побратимы зажигательно танцуют под его песню. Видео
"Это хит". Служащий в ВСУ Положинский показал, как побратимы зажигательно танцуют под его песню. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ (201524)
2
Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы (191147)
3
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео (123415)
4
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева (120180)
5
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото (52533)
6
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко (50451)
7
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению (28715)
8
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы (27203)
 
 
 
 