НБУ перечислил украинской армии со спецсчета более 17,1 млрд грн

На спецсчете осталось почти 157 млн грн.

"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 17,3 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 5,3 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте", – сообщили в НБУ.

Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

Также на спецсчете Министерства социальной политики для гуманитарных нужд осталось более 127 млн грн.

"Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него почти 450 млн грн на предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ", – отметили в Нацбанке.

Как перечислить деньги на этот счет, НБУ сообщал здесь.

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