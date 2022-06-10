НБУ перечислил украинской армии со спецсчета более 17,1 млрд грн

На спецсчете осталось почти 157 млн грн.
"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 17,3 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 5,3 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте", – сообщили в НБУ.
Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества.
Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.
Также на спецсчете Министерства социальной политики для гуманитарных нужд осталось более 127 млн грн.
"Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него почти 450 млн грн на предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ", – отметили в Нацбанке.
Как перечислить деньги на этот счет, НБУ сообщал здесь.
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24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину, Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ.
"Счет мультивалютный, создан и открыт для перевода средств как от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте", – отметили в пресс-службе регулятора.