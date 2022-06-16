Падение ВВП Украины в мае замедлилось до 35–40% – НБУ

"По оценкам НБУ, в марте ВВП упал на 44%, а в мае падение сократилось до 35–40%", – сказал он, отметив, что для оценки ВВП можно полагаться только на косвенные данные.
Говоря об инфляции, которая по итогам мая в годовом исчислении достигла 18%, Николайчук отметил, что она во многом определяется нарушением цепочек снабжения и проблемами с логистикой. Он обратил внимание, что инфляция наиболее высока в южных областях Украины, которые частично оккупированы, тогда как в западных регионах она самая низкая и очень близка к уровню инфляции в соседних странах.
Замглавы НБУ оценил инфляционные ожидания населения на уровне около 20%. По его словам, это был один из аргументов повышения учетной ставки с 10% сразу до 25%, чтобы обеспечить положительные реальные ставки и снизить инфляционное давление.
По расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн. В Минфине Украины считают, что потери ВВП Украины в 2022 году из-за войны могут составить от 30% до 50%.
ЕБРР прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть. Всемирный банк считает, что ВВП Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом.
По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.