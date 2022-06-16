Падение ВВП Украины в мае замедлилось до 35–40% – НБУ

В марте ВВП упал на 44%, а в мае падение сократилось до 35–40% Фото: depositphotos.com

"По оценкам НБУ, в марте ВВП упал на 44%, а в мае падение сократилось до 35–40%", – сказал он, отметив, что для оценки ВВП можно полагаться только на косвенные данные.

Говоря об инфляции, которая по итогам мая в годовом исчислении достигла 18%, Николайчук отметил, что она во многом определяется нарушением цепочек снабжения и проблемами с логистикой. Он обратил внимание, что инфляция наиболее высока в южных областях Украины, которые частично оккупированы, тогда как в западных регионах она самая низкая и очень близка к уровню инфляции в соседних странах.

Замглавы НБУ оценил инфляционные ожидания населения на уровне около 20%. По его словам, это был один из аргументов повышения учетной ставки с 10% сразу до 25%, чтобы обеспечить положительные реальные ставки и снизить инфляционное давление.