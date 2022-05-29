Шмыгаль: В Украине не работает 35% экономики

"По разным оценкам разных экспертов на сегодня утрачено от 30% до 50% экономики. Прогноз падения ВВП тоже составляет 30–50%. В среднем порядка 35% экономики сегодня не работает. Соответственно, бюджет выполняется ориентировочно от 50% до 70% от мирного времени, планового бюджета", – сказал он.
Шмыгаль отметил, что выросли расходы на гуманитарные и социальные нужды, а также на разминирование.
"У нас более 300 тыс. км² территории оказалось заминировано или загрязнено неразорвавшимися снарядами и бомбами. Все эти вещи создают определенный бюджетный дефицит в размере около $5 млрд ежемесячно", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн. В Минфине Украины считают, что потери ВВП Украины в 2022 году из-за войны могут составить от 30% до 50%.
ЕБРР прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть. Всемирный банк считает, что ВВП Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом.
По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.