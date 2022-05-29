Шмыгаль: В Украине не работает 35% экономики

"По разным оценкам разных экспертов на сегодня утрачено от 30% до 50% экономики. Прогноз падения ВВП тоже составляет 30–50%. В среднем порядка 35% экономики сегодня не работает. Соответственно, бюджет выполняется ориентировочно от 50% до 70% от мирного времени, планового бюджета", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что выросли расходы на гуманитарные и социальные нужды, а также на разминирование.

"У нас более 300 тыс. км² территории оказалось заминировано или загрязнено неразорвавшимися снарядами и бомбами. Все эти вещи создают определенный бюджетный дефицит в размере около $5 млрд ежемесячно", – сказал он.

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