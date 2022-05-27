Общие потери экономики Украины, понесенные в ходе войны, составляют до $600 млрд – Киевская школа экономики

За неделю экономика Украины потеряла в связи с войной $8 млрд Фото: ЕРА

"Общие потери экономики, понесенные в ходе войны, составляют $564-600 млрд. [...] За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли более чем на $8 млрд", – говорится в сообщении.

По состоянию на 25 мая, по данным аналитиков KSE общая сумма прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры превышает $105,5 млрд – это более 3,1 трлн грн.

"Больше всего от разрушения жилищного фонда пострадали такие города, как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск. Всего из-за войны повреждены, разрушены или потеряны более 44 млн м² жилья украинцев", – сказано в отчете.

Ущерб, в частности, от повреждения, уничтожения или потери легковых автомобилей составляет почти $1,6 млрд, подсчитали авторы проекта.

"Суммарно таких автомобилей уже почти 105 тысяч. Среди областей, где больше поврежденных легковых автомобилей: Донецкая, Харьковская, Луганская, Черниговская и Киевская", – отметили в Киевской школе экономики.

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