Общие потери экономики Украины, понесенные в ходе войны, составляют до $600 млрд – Киевская школа экономики

"Общие потери экономики, понесенные в ходе войны, составляют $564-600 млрд. [...] За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли более чем на $8 млрд", – говорится в сообщении.
По состоянию на 25 мая, по данным аналитиков KSE общая сумма прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры превышает $105,5 млрд – это более 3,1 трлн грн.
"Больше всего от разрушения жилищного фонда пострадали такие города, как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск. Всего из-за войны повреждены, разрушены или потеряны более 44 млн м² жилья украинцев", – сказано в отчете.
Ущерб, в частности, от повреждения, уничтожения или потери легковых автомобилей составляет почти $1,6 млрд, подсчитали авторы проекта.
"Суммарно таких автомобилей уже почти 105 тысяч. Среди областей, где больше поврежденных легковых автомобилей: Донецкая, Харьковская, Луганская, Черниговская и Киевская", – отметили в Киевской школе экономики.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала открытую войну против Украины 24 февраля. В РФ открытую войну публично называют "спецоперацией" с целью якобы "денацификации" и "демилитаризации" Украины.
По расчетам Минэкономики, в 2022 году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
Из-за ущерба, нанесенного оккупационными войсками России, Украина нуждается в поддержке в объеме до 7$ млрд ежемесячно. Об этом 21 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский на сессии Всемирного банка, его цитирует сайт Офиса президента.